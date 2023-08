Neuer Shooter auf Steam sieht aus wie Doom Guy in Cyberpunk 2077, kommt direkt gut an

Der neue Ego-Shooter „Turbo Overkill“ auf Steam erinnert an DOOM in einer Cyberpunk-Welt und kommt richtig gut bei FPS-Fans an. Achtung: Das brutale Spiel ist definitiv nichts für zartbesaitete Seelen.

Was ist das für ein Spiel? Turbo Overkill ist am 11. August erschienen und wurde von Trigger Happy Interactive entwickelt. Publisher ist Apogee Entertainment. In dem Ego-Shooter spielt ihr Johnny Turbo, eine mordlustige Maschine, halb Mensch, halb Metall (via Steam).

Mithilfe der Kettensäge, die in den Unterschenkel von Johnny Turbo eingesetzt wurde, sowie der versteckten Mini-Raketen in seinem Roboterarm, metzeln sich die Spieler in Turbo Overkill durch die Gegner.

Kettensägen-Bein, Enterhaken und fliegende Autos

In Turbo Overkill spielt ihr die mordende Maschine Johnny Turbo, die in seine Heimatstadt Paradise zurückkehrt ist und feststellen muss, dass die Bevölkerung von Syn, einer fehlerhaften KI und ihrer Armee besessen ist (via Steam).

Johnny Turbo nimmt sich dem Ziel an, Syn zu zerstören. Zur Unterstützung nutzen die Spieler in Turbo Overkill das praktische Kettensägen-Bein des Hauptcharakters, die Mini-Raketen in seinem Roboterarm und andere, brutale Waffen.

Mit Mechaniken wie Wandlaufen und Dashen baut ihr dabei eine enorme Geschwindigkeit auf. Und mit dem Enterhaken könnt ihr wie Spider-Man durch die Gegend schwingen. Alternativ könnt ihr aber auch einfach die Motorhauben von fliegenden Autos zur Fortbewegung nutzen.

Im Spiel gibt es zudem Sammelgegenstände, die bestimmte Waffen-Mods ermöglichen – unter anderem dreifache Monstergeschwindigkeit und Insta-Kill. Bosse zu töten lohne sich erst recht, denn dadurch erhaltet ihr spezielle Fähigkeiten und Erweiterungen.

96 % positive Meinungen auf Steam

So kommt Turbo Overkill auf Steam an: Seit dem Release am 11. August verzeichnet der Ego-Shooter über 2.000 Bewertungen – davon sind 96 % positiv. Die Spieler fühlen sich an DOOM erinnert. Gelobt wird zudem der Cyberpunk-Stil des Spiels.

Hier lest ihr ein paar Meinungen von Nutzern auf Steam:

Eric Cartman: „Die Welt wusste nicht, dass sie ein Low-Poly-Spiel im Cyberpunk-Stil brauchte, das wie Doom Eternal mit Wandlaufen funktioniert, bis es eines bekam. Dieses Spiel ist unglaublich, genauso wie der Entwickler. Er hat die Community auf seinem Discord-Server stets auf dem Laufenden gehalten und Feedback immer angenommen. Turbo Overkill verdient all die Liebe und Aufmerksamkeit.“

Null: „Schnell, chaotisch, blutig und eine Liebeserklärung an das Cyberpunk-Genre. Wenn du auch nur das geringste Interesse an Shootern hast, musst du dieses Spiel unbedingt ausprobieren!!“

postaled: „Als selbsternannter ‚FPS-Veteran‘ ist alles, was ich sagen kann… heilige Sch…!“

Keldohead: „Genialer Old-School-Shooter mit einer der präzisesten Steuerungen seit Doom Eternal.“

Fritzbube: „Wenn Doom und Blade Runner auf Steroiden ein Kind hätten. Jeder, der Spiele im Stil der 90er Jahre liebt, MUSS das spielen!“

Nico: „Ein Spiel, das aus einer Kombination von Doom x64 und Ghostrunner sowie einfach einem geilen Soundtrack/Sound Design begeistern kann. Ich liebe alles in diesem Spiel.“

Auf Steam bekommt ihr Turbo Overkill aktuell zum Einführungsangebot von 14,27 €. Das Angebot endet am 18. August, dann kostet der Ego-Shooter 16,79 €. Um einen Einblick zu erhalten, könnt ihr euch zuerst die Demo herunterladen.

Auch in dem neuesten Warhammer-Shooter genießt ihr wildes Ego-Shooter-Gameplay. Dabei fällt vermutlich als Erstes der Retro-Look ins Auge, der an ein Doom aus den 90ern erinnert:

