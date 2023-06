Nach Monaten bringt Pokémon GO so ein gutes Event, dass ich dafür meinen Geburtstag sausen lasse

In Pokémon GO hat die neue Season “Hidden Gems” begonnen und eine Reihe neuer Events angekündigt. Eines von diesen begeistert unsere Autorin so sehr, dass sie dafür sogar ihre Geburtstagsfeier absagt. Welches das ist und wieso sie es nicht verpassen will, lest ihr hier auf MeinMMO.

Um welches Event geht es? In den kommenden Wochen ist in Pokémon GO wieder einiges los. Von starken Raid-Bossen, über coole Rampenlicht-Stunden und besondere Themen-Events ist so ziemlich für jeden Trainer etwas passendes dabei.

Eines dieser Events hat es mir besonders angetan: Der Community Day im Juni mit Milza. Doch genau an diesem Tag hatte ich eigentlich andere Pläne, als Pokémon GO zu spielen. Was ich eigentlich geplant hatte und warum ich mich letztlich für das Mobile-Game entschieden habe, erkläre ich euch nachfolgend.

Ich fange lieber Milza als meinen Geburtstag zu feiern

Welchen Struggle habe ich mit dem C-Day? Eines der Highlights in Pokémon GO sind die monatlichen Community Days. Bei diesen wird für den Zeitraum von 3 Stunden ein bestimmtes Monster in den Mittelpunkt gerückt und die entsprechende Shiny-Chance darauf wird erhöht.

Je nachdem, welches Monster es zu dem jeweiligen Community Day gibt, reicht es mir für gewöhnlich aus, ein paar von ihnen zu fangen, um mir so zumindest das eine oder andere schillerndes Exemplar zu sichern. Für den Juni haben sich die Entwickler aber ein ganz besonderes Event-Pokémon für das Format ausgesucht: Milza.

Das Datum könnte aus meiner Sicht aber nicht schlechter liegen, denn der Community Day kollidiert genau mit meiner geplanten Geburtstagsfeier. Doch das ist für mich kein Grund, mir das Drachen-Pokémon entgehen zu lassen.

Warum will ich mir Milza unbedingt sichern?

Während die meisten anderen Trainer wahrscheinlich auf das dreistündige Events verzichtet und lieber mit ihren Familien ihren Geburtstag gefeiert hätten, habe ich mich dazu entschieden, an diesem Tag Pokémon GO zu spielen. Statt Kaffee und Kuchen mit der Familie, heißt es für mich also fleißig Bälle werfen. Und dabei habe ich eine klare Mission. Welche das ist, habe ich euch nachfolgend zusammengefasst:

Mein erstes Shiny-Milza: Auch wenn es Shiny-Milza bereits seit einem guten Jahr im Spiel zu fangen gibt und ich zum GO Fest 2022 unzählige Raids absolviert habe, um es mir endlich zu sichern, hatte ich bisher leider noch kein Glück.

Doch mit dem Community Day im Juni ist mein Moment nun endlich gekommen. Und dabei ist es mir auch nicht so wichtig, dass die Shiny-Quote an diesem Tag besonders erhöht ist und ich deshalb eine von vielen sein werde, die nun ein Shiny-Milza ihr eigen nennen werden.

Stattdessen freue ich mich darauf, mein Shiny-Milza dann endlich zu Maxax weiterzuentwickeln. Die letzte Entwicklung gefällt mir in der schillernden Variante mit seinem schwarzen Körper und den roten Hörnern nämlich richtig gut.

Milza und seine Entwicklungen normal (oben) und als Shinys (unten)

Perfektes Milza fangen: Neben einem Shiny-Milza hoffe ich an diesem Tag aber ganz klar auch auf ein perfektes Exemplar, also eines, was eine IV von 100 % hat. Auch wenn Milza selbst nicht sonderlich stark ist und deshalb in der GO-Kampfliga und Raids eher keine Verwendung findet, sieht das bei seiner letzten Weiterentwicklung Maxax ganz anders aus.

Das Monster kann nämlich mit einem enormen Angriffswert punkten und verfügt darüber hinaus über solide Verteidigungs- und Ausdauerwerte. Aus diesem Grund gehört es mit einem Moveset aus Drachenrute und Breitseite zu einem der besten Angreifer in Pokémon GO. Aus diesem Grund darf es auch in meiner Sammlung auf keinen Fall fehlen.

Weitere starke Angreifer in Pokémon GO zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Bonbons farmen: Der Community Day ist aber auch eine gute Gelegenheit, um Bonbons zu farmen. Das Drachen-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation gehört nämlich zu den Monstern im Spiel, die man außerhalb von bestimmten Events nur sehr selten zu Gesicht bekommt.

Aufgrund dieser Seltenheit ist es für gewöhnlich aber auch eine kleine Herausforderung genügend Milza-Bonbons zu sammeln. Durch das GO Fest 2022 konnte ich zwar meinen Vorrat schon gut auffüllen, aber es ist dennoch noch Luft nach oben.

Umso besser ist es, dass man dem kleinen Drachen während des Community Days nicht nur an jeder Ecke begegnen kann, sondern das Event auch doppelte Bonbons beim Fangen bringt. Und auch die Chance auf XL-Bonbons wird wieder erhöht sein. Diese Gelegenheit werde ich mir also nicht entgehen lassen und versuchen, die benötigten 296 XL-Bonbons für ein Maxax-Power-Up auf Level 50 zusammenzukriegen.

Durch die reduzierten Tauschkosten bis zu 5 Stunden nach dem Event und dem garantierten XL-Bonbon, dass es während der aktuellen Season “Hidden Gems” gibt, werden mein Mann und ich die gefangenen Monster im Anschluss an den C-Day noch tauschen und so ein paar zusätzliche Bonbons sammeln. Vielleicht springt dabei ja auch ein starkes Glücks-Milza raus.

Sollte ich alle drei meiner gesetzten Ziele erreichen, dann wäre das wohl ein richtig cooles Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Ob es so kommt, bleibt aber noch abzuwarten.

Freut ihr euch auch schon so riesig auf den Community Day mit Milza? Welche Ziele habt ihr euch für diesen Tag gesteckt? Und würdet ihr dafür auch eure Geburtstagsfeier absagen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Der Community Day mit Milza ist aber nicht das einzige Highlight der kommenden Wochen. Wir zeigen euch alle Events im Juni und welche sich lohnen.