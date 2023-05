Neues Koop-Spiel auf Steam erinnert an LoL und bietet Spieltests an – So meldet ihr euch an

In dem Koop-Spiel Project F4E schließt ihr euch mit anderen Spielern zusammen, um die Überlebenschancen zu erhöhen, epische Beute zu sammeln und sich in den Dungeons zu behaupten. Jetzt könnt ihr euch für einen Spieltest auf Steam registrieren und wir sagen euch wie.

Was ist das für ein Spiel? Das neue MOBA-Spiel mit dem vorläufigen Namen Project F4E erinnert optisch an League of Legends, nicht zuletzt wegen der Iso-Perspektive, in der man spielt. Wir haben euch Project F4E bereits vorgestellt.

Project F4E wird von ehemaligen Entwicklern von Riot Games (LoL, Valorant) umgesetzt und bietet am 10. Juni einen Spieltest an. Dafür gibt es aktuell einen Server in Europa. Die Spieler können am Entwicklungsprozess teilnehmen und sich im Discord zu dem Spiel äußern.

In Project F4E könnt ihr euch entweder mit Freunden oder mit anderen Spielern zusammenschließen und magische Portale nutzen, um gemeinsam gefährliche Fantasy-Umgebungen zu bestreiten und epische Beute zu sammeln.

Man trifft auf andere Teams, denen man aus dem Weg gehen kann – oder man greift sie an und luchst ihnen ihren wertvollen Loot ab. Stirbt man in der Session, verliert man seine gesamte Ausrüstung. Einerseits frustrierend, andererseits bietet das einen enormen Wiederspielwert.

Auch Evercore Heroes erinnert an ein League of Legends in einer PvE-Umgebung:

Infos zum Spieltest

Wie kann man an dem Test teilnehmen? Um an dem Spieltest von Project F4E teilzunehmen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

man tritt dem Discord-Server bei, der bei Steam verlinkt ist

man abonniert den Newsletter auf der Website des Spiels

man setzt das Spiel auf seine Steam-Wunschliste

Sobald man einen Key zu einem Spieltest hat, bleibt der laut dem Discord-Team übrigens für weitere Spieltests bestehen.

Mit dem Newsletter scheint das ganz gut zu klappen, denn: MeinMMO-Autorin Nicole Wakulczyk hat ihren Steam-Key erhalten, nachdem sie sich für den Newsletter angemeldet hat. Kurz davor hat sie das Spiel auf ihre Wunschliste gesetzt.

Wann erscheint das Spiel final? Dazu ist bisher nichts bekannt. Laut den Entwicklern „BetaDwarf“ wird das Spiel nicht kostenlos sein, auch streben sie aktuell nur eine Veröffentlichung auf Steam an, andere Plattformen werden eventuell in Zukunft in Betracht gezogen.

Falls ihr League of Legends mögt, aber eher Lust auf einen Plattformer habt, könnt ihr euch dieses Spiel anschauen, welches euch die Zeit mit Ekko manipulieren lässt.