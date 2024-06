Deutsches MMORPG setzt auf Pistolen und Zombies statt Zauber und Elfen, startet bald auf Steam

Persist Online ist ein neues MMORPG von den Machern von Tibia. Bald soll das Spiel auf Steam in den Early Access starten, jetzt gab es erstmal einen neuen Trailer.

Das deutsche Entwicklerstudio CipSoft ist unter MMORPG-Fans bereits für das in 1997 erschienene Tibia bekannt. Nach fast 28 Jahren wagen sie sich jetzt erstmals an ein neues Online-Rollenspiel, welches bald auf Steam in den Early Access starten soll.

Jetzt gab es einen neuen Trailer, der euch zeigt, wie ihr euch durch die von Zombies überlaufene, postapokalyptische Welt kämpft.

Was zeigt der Trailer? Vor allem stellt der Trailer noch mal in den Fokus, dass ihr euch in diesem MMORPG nicht mit Zaubern gegen Elfen oder Drachen behaupten müsst. Stattdessen setzte Persist Online eben auf ein zeitnahes, postapokalyptisches Setting mit Zombies.

Im Trailer könnt ihr einen Blick auf das Gameplay werfen, das euch erwarten wird. Möglichst gut bewaffnet kämpft ihr euch durch Gruppen von Zombies, verschiedene Städte, Clubs oder kleinere Wälder.

Bewaffnen könnt ihr euch unter anderem mit Pistolen, Sturmgewehren oder Schrotflinten. In einer kurzen Szene im Trailer sehen wir den Charakter aber auch mit einem Schwert bewaffnet. Ihr scheint euch also auch auf den Nahkampf vorbereiten zu können.

Neben Zombies gibt es auch PvP und Friendly Fire

Neben den Zombies, die euch gerne auch mal in großen Gruppen verfolgen, können auch andere Spieler zu euren Feinden werden. So kann es in der Open-World von Persist Online jederzeit dazu kommen, dass ihr in PvP-Kämpfe verwickelt werdet. Außerdem soll es „Friendly Fire“ geben.

Am Ende des Trailers heißt es dazu, dass man nicht jeden retten, dafür looten könne. Sich zwischendurch mal mit anderen Spielern zu messen, klingt also durchaus lohnenswert.

Einen ganz kurzen Blick könnt ihr auch auf das Skill-System werfen. Dieses scheint ihr durch eure Aktionen weiterentwickeln zu können. Im Trailer sieht man den Charakter einen Baum fällen, wodurch sich diese Fähigkeit dann auch verbessert.

Vor Kurzem hatten wir die Möglichkeit, mit zwei Entwicklern von CipSoft über ihr Projekt zu sprechen. In einem Artikel haben wir euch zusammengefasst, was wir erfahren haben: Neues PC-MMORPG aus Deutschland ist mehr DayZ als Fortnite, wie ein Tibia in 3D und mit Zombies