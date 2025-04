Neues PvE-MMORPG auf Steam macht erst aus 18 Welten 2, veröffentlicht jetzt Fresh-Start-Server

Die Fantastischen Vier genießen in New York hohes Ansehen und Reed und Sue erwarten ein Kind. Doch eine weibliche Silver Surfer verkündet dem Planeten den Untergang.

The Fantastic Four: First Steps – Der neue Marvel-Film erscheint am 25. Juli im Kino

Defiance ist ein futuristischer MMO-Shooter in der Third Person. Defiance ist mit der gleichnamigen TV-Serie storytechnisch verknüpft ist. Auf der Suche nach we...

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Albion Online ist ein Sandbox-Online-Rollenspiel des deutschen Entwicklers Sandbox Interactive aus Berlin. In Albion Online könnt ihr all eure Sandbox-Gelüste f...

Mit dem Old-School-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen, will das Studio Visionary Realms zurück zu den Tagen von Klassikern wie Everquest 1. Pantheon soll also ...

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Falls ihr einen launigen, aber informativen Rundumschlag zum Thema Online-Rollenspiele sucht, schaut unbedingt hier vorbei: Report, Kolumnen, Talks und die Top-Liste der besten MMORPGs aller Zeiten – das war die Themenwoche von MeinMMO

Larian gibt Spielern einen viel zu detaillierten Fotomodus in Baldur’s Gate 3 und es passiert genau das, was ihr erwarten würdet

Was ist sonst noch passiert? Im Rahmen des Streaming-Events FYNG Caggtus sprachen unser MMORPG-Experte Karsten Scholz und unsere Chefredakteurin Leya Jakowski über den aktuellen Stand im Genre der Online-Rollenspiele. Zwischen WoW-Killern und Asia-Games erklären sie, was dem Genre gerade fehlt und auf welche Titel man sich freuen darf. Wenn ihr den Talk verpasst habt, könnt ihr das jetzt nachholen:

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf Fresh-Start-Server für Pantheon, Geschenke in Herr der Ringe Online, viele Updates und Events.

