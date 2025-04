Eines der größten MMORPGs der Zukunft passt Pläne für Alpha an, damit ihr ab August deutlich mehr Spaß habt

Eigentlich sollte die dritte Phase der Alpha Two von Ashes of Creation am 1. Mai 2025 starten. Jetzt ist klar, dass es dazu nicht kommen wird. Die Entwickler von Intrepid Studios nennen gute Gründe für die Verschiebung.

Was haben die Entwickler angekündigt? Der neue Termin für den Start der 3. Phase von Alpha Two ist der 4. August 2025. Die nächste Testphase von Ashes of Creation verschiebt sich also um etwas mehr als drei Monate. Der Grund für die Verschiebung: Bevor die Alpha-Server 7 Tage die Woche live gehen, möchten die Devs für ein entsprechendes Fundament sorgen.

Zu diesem Fundament gehören:

Implementierung und Test des dynamischen Rasters, das für die Verbesserung der Spielleistung in dicht besiedelten Gebieten entscheidend ist.

Die Einführung des zweiten Startgebiets in „The Anvils“ und eine Überarbeitung der Quest- und Neueinsteiger-Erfahrungssysteme.

Laufende Verbesserungen der Server und Realm-Performance, die den Devs helfen sollen, eine solidere Grundlage für die Skalierbarkeit zu schaffen.

Die Umstellung auf die Unreal Engine 5.5 bringt erhebliche Verbesserungen bei den Tools, der Leistung und der Entwicklungsflexibilität.

Erhebliche Anstrengungen in den Bereichen Wirtschaft und Stat-Balancing in den nächsten 3 Monaten, als Vorbereitung für einen soliden Start von Phase 3.

Die Einführung der Völker Py’rai, Ren’Kai und Niküan mit allen Rüstungssets zusammen mit dem letzten noch nicht implementierten Archetyp Beschwörer.

Mit dem Start von Phase 3 sollen die Server dann 24/7 live gehen und sukzessive neue Inhalte sowie Verbesserungen erhalten.

Die zuletzt implementierte Klasse, der Schurke, im Trailer zu Ashes of Creation:

„Wahrscheinlich die richtige Entscheidung“

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung? Viele Beobachter des MMORPGs reagieren positiv auf die Verschiebung.

Mr_Bang schreibt auf Reddit: „Wahrscheinlich war das die richtige Entscheidung, denn es ist besser, in Phase 2 einen Rückschlag zu erleiden, als in Phase 3 zu wenig zu liefern, wie angekündigt und beabsichtigt.“

OrinThane sieht das auf Reddit auch so: „Da in Phase 3 die meisten neuen Spieler eingeführt werden, halte ich dies insgesamt für die richtige Entscheidung. Die Entwicklung sollte so lange dauern, wie es braucht, um gut zu sein – willkürliche Fristen sind für ein gutes und ausgefeiltes Spiel zweitrangig.“

dimchoff lobt auf Reddit ebenfalls: „Das ist auch gut so. Alle Klassen fertig zu bekommen, zusammen mit ausgefeilteren aktuellen Systemen und einer höheren Serverstabilität vor Phase 3 ist besser als ein vermeintliches Chaos, wenn die Phase-3-Tester hereinströmen. Ich bin gespannt auf die Neuerungen, die sie für uns auf Lager haben.“

Übrigens reagierten die Entwickler von Intrepid auf die Diskussion auf Reddit mit dem Hinweis, dass am 1. Mai ein Fresh-Start-Server live gehen soll, auf dem jeder mit Alpha-Zugang von vorn starten kann. Ob dieser in den USA oder in Europa stehen wird, ist noch unklar.

Wer hat Zugang zur Alpha? Bislang haben leider nur Unterstützer des Projekts Zugang zu den Alpha-Phasen, wobei mit jeder neuen Phase weitere Spieler eingeladen werden. Für Phase 3 ist der Plan, dass die folgenden Supporter spielen dürfen:

„Alpha Two Kickstarter“, Vorbesteller und „Alpha Two First“- und „Second Wave Bundle“-Besitzer.

„Alpha Two Third Wave Bundle“-Inhaber, die nun auch Alpha-Zugang zum verlängerten Phase-II-Zeitraum erhalten, der am 1. Mai 2025 beginnt.

Was muss ich noch zu Ashes of Creation wissen? Ashes of Creation ist ein Sandbox-MMORPG im Fantasy-Setting, das in einer riesigen Open World spielt. Ihr kämpft gegen Weltbosse und tretet gegeneinander im PvP an. Zudem soll es ein System geben, bei dem ihr Gebiete levelt, dadurch Städte verbessert und Bereiche der Spielwelt verändert – die sogenannten „Nodes“. Die Entwicklung am MMORPG begann bereits 2015. Mehr dazu lest ihr hier: Release, Roadmap, Alpha 2, Klassen, Gameplay, Bezahlmodell – alles Wichtige zum MMORPG Ashes of Creation.