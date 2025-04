PvE-MMORPG auf Steam führt erst PvP-Server ein, die keiner mag, nur um dann aus 18 PvE-Welten 2 zu machen

Nach der stark kritisierten Einführung der PvP-Server kommt auf die Spieler von Pantheon: Rise of the Fallen jetzt eine Konsolidierung der PvE-Welten zu. Es gibt aber auch gute Nachrichten.

Was passiert mit den PvE-Welten? Seit dem Early-Access-Start im Dezember 2024 fallen die Spielerzahlen von Pantheon: Rise of the Fallen. Um dennoch ausreichend große Populationen auf den Welten des MMORPGs zu gewährleisten, hatten die Entwickler bereits im März 2025 erklärt, dass man Server-Zusammenlegungen durchführen möchte.

Jetzt gibt’s die wichtigen Details! Konkret werden 18 PvE-Server zu zwei neuen Welten zusammengefasst: Stormona und Ossari. Von den aktuell verfügbaren Realms bleiben nur die folgenden bestehen:

Havensong (US West)

Black Moon (US East)

Whispering Lands (EU)

Bakamel (OCE)

The Dead Vault (PvP)

Union of Shadow (PvP)

Die Entwickler kündigen zudem an, dass man sich für die verbleibende Early-Access-Phase flexibler aufstellen möchte. Daher wird man die Server-Sharding-Funktion, die aktuell nur auf Havensong sowie Black Moon zum Einsatz kommt, auch auf anderen Welten nutzen, um „die Servergemeinschaften während des Early Access nach Bedarf zu vergrößern und zu verkleinern.“ – via Steam.

Der Early-Access-Trailer zu Pantheon:

Trotz Server-Merge sollen neue Welten kommen

Was ist noch für die Server geplant? Trotz der Notwendigkeit von Server-Zusammenlegungen möchten die Entwickler in den kommenden Wochen Fresh-Start-Server online bringen, auf denen Interessierte mit anderen von vorn beginnen können. Wann genau die neuen Welten live gehen sollten, ist aktuell nicht bekannt.

Was ist sonst noch für Pantheon geplant? Die im März 2025 vorgestellte Roadmap für das MMORPG umfasst noch eine ganze Reihe von Punkten. Mit Content-Updates möchte man etwa alle sechs bis acht Wochen neue Inhalte sowie Verbesserungen auf die Early-Access-Server bringen. Auf der ToDo-Liste stehen:

Neue Dungeons, Raids, Boss-Encounter (sowie ein neues Encounter-System)

Implementierung weiterer Points of Interests für diverse Regionen der Spielwelt

Einführung von Mounts und einem Zähmen-System

Verbesserungen für Server-Performance, User Interface, Loot, Chat

Quest-Funktionalitäten, Kampf sowie Crafting sollen ausgebaut beziehungsweise verbessert werden

ein alternatives Regelset für die Server

Upgrades für die Spielercharaktere, was etwa Frisuren, Hautfarben und Gesichtsdetails betrifft

Anpassungen für Ausrüstung, neue Waffen

Implementierung weiterer Grafik- und Sound-Effekte sowie Musikstücke

Mit einem Update im April 2025 hat Pantheon erstmals PvP-Server erhalten. Die kommen bei vielen Spielern des MMORPGs aber gar nicht gut an, was sich auch bei den User-Rezensionen widerspiegelt: PvE-MMORPG startete erfolgreich auf Steam, jetzt verrät es seine Wurzeln und die Wertungen fallen in den Keller