MMO-Shooter war Destiny, bevor es Destiny gab – Zeigt vor Comeback erstes Gameplay

Am 18. April 2025 kehrt Defiance zurück! Zu verdanken haben Fans das den Verantwortlichen von Fawkes Games, die sich die Rechte an dem MMORPG-Shooter gesichert haben. Kurz vorm Comeback feiern viele Spieler den frisch veröffentlichten Gameplay-Trailer.

Was zeigt der neue Gameplay-Trailer? Das 3:32 Minuten lange Video zeigt kurz vorm Comeback von Defiance ausschließlich Ingame-Footage, wobei es zuerst einige Eindrücke aus den Endzeit-Zonen des MMORPGs gibt. Nach etwa 50 Sekunden geht’s dann in die Action über, mit Schießereien in der offenen Welt, Fahrzeugen und Kämpfen gegen teils riesige Alien-Monster.

Einige der Szenen stammen aus einem Stresstest, entsprechend viele Charaktere sind in die gezeigten Gefechte involviert. Die Szenen unterstreichen, dass die Entwickler von Fawkes Games das Spiel in seiner altbekannten „Pracht“ zurückbringen werden. Das hier ist kein aufwendiges Remaster oder gar Remake, das mit neuer Optik glänzen soll. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

„Ich liebe das Spiel und bin so froh, dass es zurück ist“

Wie reagiert die Community auf das Video? Die fast 100 Kommentare, die sich bisher unter dem Trailer eingefunden haben, lesen sich fast ausschließlich positiv. Viele Spieler freuen sich auf das Comeback von Defiance.

SageGaming49 erklärt auf YouTube: „Als Defiance das erste Mal veröffentlicht wurde, habe ich eine Gruppe kennengelernt, mit der ich noch heute befreundet bin und die ganze Zeit spiele. Dieses Spiel hat mir die glücklichsten Erinnerungen beschert, danke Fawkes, dass ihr es wieder zum Leben erweckt, ich wünschte, ich könnte schon heute wieder ins Spiel einsteigen.“

fabsjb feiert auf YouTube: „Fantastisch. Ich liebe das Spiel und bin so froh, dass es zurück ist.“

vikingadam freut sich ebenfalls auf YouTube: „ICH BIN SO GEHYPT, DAS WAR MEIN MMO VOR WOW. Ich habe es so sehr vermisst.“

Odinataa erinnert sich auf YouTube: „Ich war etwa 14, als dieses Spiel herauskam. Es war soo gut. Es wird toll sein, es jetzt als Erwachsener wieder zu spielen und die Mechanik zu verstehen.“

Kam noch etwas von den Entwicklern? In einem Blogpost auf fawkesgames.com ist ein neuer Artikel erschienen, in dem die Entwickler erklären, was man von der Rückkehr von Defiance erwarten kann (und was nicht). Die wichtigsten Erkenntnisse:

Fawkes ist ein kleines Studio, das jetzt ein Spiel zurückbringen möchte, das von jemand anderem entwickelt wurde und für das es kaum Dokumentation gibt. Viel Wissen über die Technik hinter dem Spiel ist verloren gegangen. Entsprechend rumpelig könnte das Comeback trotz all der bereits investierten Arbeit werden, erwartet keine Wunder.

Der Plan ist es, Defiance über einen langen Zeitraum zu betreuen. Da hinter dem Studio kein Publisher steht, gibt es keinen finanziellen Druck – man muss nicht Gewinne maximieren. Gleichzeitig gibt’s aber auch keinen externen Geldgeber, der für Gehälter und andere Kosten aufkommt.

In Defiance stecken bereits zig Updates und Inhalte aus mehreren Jahren. Dennoch möchte man bei Bedarf Balancing-Anpassungen vornehmen, Drops verbessern und mit frischen Inhalten wie Story-Erweiterungen, Regionen, Arkfalls, Waffen oder Fahrzeuge nachlegen.

Da aktuell noch unklar ist, ob Fawkes mit Defiance Geld verdienen kann, arbeitet zuerst nur ein kleines Team am Spiel, um den Service aufrechtzuerhalten, Probleme zu beheben und kleinere Anpassungen vorzunehmen. Wenn Geld in die Kassen kommt, möchte man das Team vergrößern und die aufwendigeren Ziele angehen.

Aufgrund des Feedbacks der Spieler hat man diverse Gegenstände aus dem Ingame-Shop entfernt, die beim Original für Kritik gesorgt hatten. Es soll keine Items im Shop geben, welche die Spielerfahrung beeinflussen. Zudem bleibt’s beim Free2Play-Zugang.

Für die Zukunft sind kostenpflichtige Cosmetics, Inventar- sowie Charaktererweiterungen, saisonale Items, XP-Boosts und ein Patron-System für die Monetarisierung geplant.

Defiance soll im Laufe der kommenden Wochen auch auf Steam erscheinen. Eine Konsolen-Version ist erst dann ein Thema, wenn sich die PC-Fassung etablieren konnte.

Die Entwickler möchten das Beste aus Defiance 2013 und Defiance 2050 vereinen. Der erste Schritt: Defiance 2013 soll zeitnah 64-Bit-Server erhalten. Welche Features von 2050 noch in 2013 landen werden, soll gemeinsam mit der Community entschieden werden.

Was muss ich noch zu Defiance wissen? Als Trion Worlds im April 2013 Defiance veröffentlichte, hatten die Entwickler fast schon einen revolutionären Plan: Das MMO sollte in einer ständigen Wechselwirkung mit der gleichnamigen TV-Serie stehen. Die auf dem Pay-TV-Sender SyFy gezeigten Ereignisse sollten sich zuerst auf die Spielwelt des MMOs auswirken.

Im zweiten Schritt war es der Plan, dass sich die Fortschritte und Handlungen der Community auf die Ereignisse der zweiten Staffel der Serie auswirken werden. Eine Ausstrahlung auf SyFy schränkte die Zielgruppe jedoch stark ein. Viele Spieler von Defiance hatten zum Start des MMOs noch keine einzige Folge der Serie gesehen.

Defiance selbst war zudem leider nur ein mittelprächtiger MMO-Shooter, der anfangs unter KI-Problemen, technischen Problemen, generischen Missionen und Grafik-Recycling litt. Dazu kam zum Release der recht geringe Umfang.

Nach der dritten Staffel wurde die Serie bereits wieder einkassiert. Das MMO bekam im Juli 2018 indes noch eine angepasste Version mit dem Namen Defiance 2050 für PC, PS4 und Xbox One. Zwischenzeitlich wurden die Rechte am Spiel von Gamigo übernommen. Am 29. April 2021 gingen die Server beider Versionen für immer offline.

Fun Fact: Zwischenzeitlich schaffte es ein anderer MMO-Shooter, nämlich Destiny, den Spielerzahlen von Defiance einen regelrechten Schub zu verpassen. Scott Hartsman, seinerzeit CEO von Trion Worlds, erklärte das damals so:

„Ich bin froh, dass Destiny draußen ist. Es hat mehr Leute auf die Idee gebracht, einen Online-MMO-Shooter auf Konsole zu spielen. Und dass mehr Leute nach so etwas schauen, hat sich fantastisch auf Defiance ausgewirkt.“

Defiance erschien immerhin mehr als ein Jahr vor Destiny, das am 9. September 2014 herauskam, und war damit quasi Destiny, bevor es das richtige Destiny gab (nur ohne das fantastische Gunplay, für das Bungie seit vielen Jahren bekannt ist). Mehr dazu lest ihr hier: Destiny pusht den Free2Play-MMO-Shooter Defiance auf PS3 und Xbox 360