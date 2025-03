Ein MMO wollte vor 12 Jahren das Genre revolutionieren, jetzt soll es zurückkehren

Defiance ist ein futuristischer MMO-Shooter in der Third Person. Defiance ist mit der gleichnamigen TV-Serie storytechnisch verknüpft ist. Auf der Suche nach we...

Wer ist Fawkes Games? Das Team bezeichnet sich selbst als Indie-Game-Studio und -Publisher und scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, gescheiterte Spiele wieder zurückzubringen. So hat man sich in den vergangenen zwei Jahren alleine von Gamigo die Rechte an Shaiya, Last Chaos, Desert Operations sowie Wargame 1942 gesichert.

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir die Veröffentlichungsrechte für Defiance 2013 und Defiance 2050 auf allen Plattformen erworben haben. Unser erster Schritt ist ein Relaunch der ursprünglichen Version von 2013 auf dem PC, die im April 2025 erscheinen soll. Dies ist eure Chance, wieder in eine Welt einzutauchen, in der jede Schlacht, jeder Arkfall und jeder mit anderen Spielern geteilte Moment ein Beweis für das beständige Erbe des Spiels ist.

