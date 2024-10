Ein früher Boss des SF-MMOs Anthem sagt: „Ich würde es gerne noch mal neu auflegen“

Acht Jahre arbeitete der Gaming-Entwickler Ben Irving für BioWare, lange Zeit war er für das MMORPG Star Wars: The Old Republic zuständig, in der entscheidenden Phase von Anthem arbeitete er am SF-MMO als Lead Producer für Kampf, Kreaturen und Gameplay. 2019 verließ er Anthem und BioWare, heute sagt er: Er würde es gerne noch mal versuchen.

Das war die Geschichte von Anthem: Das SF-MMO Anthem machte eine schwere Entwicklungs-Phase durch, wie man heute weiß. Das Spiel erschien zwar im Februar 2019, aber BioWare hatte sich auf dem Weg zum Release verausgabt und konnte daher keinen Content nachschieben, als das MMO erschienen war. Laut Berichten hatten sich die Entwickler während ihrer Arbeit an Anthem verzettelt, waren in kreative Sackgassen geraten und hatten sich reihenweise in den Burnout gearbeitet.

Nach dem Release von Anthem stellte man fest, dass normale Updates, die eigentlich für das Spiel kommen sollten, nicht ausreichen würden, um die Probleme des Spiels in den Loot- und Fortschrittssystemen zu beheben, und plante eine große Überarbeitung von Anthem durch das Team von BioWare, das an Star Wars: The Old Republic arbeitete.

In Austin, Texas, gingen die MMORPG-Experten von BioWare auch frisch und motiviert ans Werk: Die Idee eines Anthem 2.0 oder Anthem Next entstand und die Fans waren guter Hoffnung.

Doch EA entschied sich im Februar 2021 letztlich gegen diese Überarbeitung und stellte die Entwicklung von Anthem ein.

“Anthem hat alles Potenzial der Welt”

Das ist jetzt die Situation: Obwohl Anthem schon seit Februar 2021 nicht mehr weiterentwickelt ist, erfreut sich der Shooter wegen seines großartigen Gameplay-Loops und seines einzigartigen Spielkonzepts auch 2024 noch großer Beliebtheit.

Immer wieder tauchen auf Social-Media Beiträge auf, in denen Spieler davon schwärmen, wie sehr ihnen Anthem gefällt.

Auf eins dieser Postings antwortete nun Ben Irving, der frühere Lead Producer von Anthem:

„Ich würde es lieben, eines Tages Anthem neu aufzulegen.“

Er erklärt: Es sei erstaunlich, dass die Leute so viele Jahre danach immer noch so begeistert von Anthem sind. Irving erklärt, bedeutungsschwer: Das Spiel habe noch immer so viel Potenzial …

Auf konkrete Rückfragen der Fans, EA und BioWare solle doch eine PS5-Version mit höherer Framerate abliefern, wiegelt er aber ab: Er sei schon seit Jahren nicht mehr bei EA und könne da nichts machen.

Irving war damals ein Sündenbock für die Fehler von Anthem

Warum ist er damals weg? Irving war jemand, der damals schon wegen seiner Entscheidungen bei SWTOR unter den Fans umstritten war, und der bei Release von Anthem auch als Sündenbock dafür herhalten musste, dass die Entwicklung nicht so lief wie geplant.

Wenn man zurückblickt, war das damals bei BioWare offenbar ein systemisches Problem: Anthem war nur durch einen Gewaltakt zum Release fertig geworden und nach dem Release verschwanden plötzlich viele Führungsleute und suchten die Flucht.

Der Entwickler hinter WildStar hat mal erklärt, dass am Ende der Entwicklung eines MMOs viele Entwickler gerne zu neuen Projekten wechseln und einen Neuanfang suchen.

Sogar der Mann, der am Ende die Hoffnung der Fans war, Christian Dailey, wurde von Anthem Next abgezogen – den brauchte BioWare für Dragon Age.

Dieser gewaltige Verlust an Entwicklern und Führungspersonen damals, war wohl mit ein Grund, dass Anthem nicht weiterentwickelt wurde.

Mit seiner Analyse hat Irving aber sicher recht: Anthem ist eines der MMOs, denen heute sehr nachgetrauert wird, weil jeder das Potential im Spiel sehen kann, das es aber zu Lebzeiten nie erreicht hat: Spieler lieben Anthem, das gescheiterte MMO von BioWare, so sehr, dass es ihnen wehtut