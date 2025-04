WoW bufft am Mittwoch 18 Specs, nerft aber direkt den besten Heiler und Tank in Myhic+

Blizzard feilt weiter an der Balance in World of Warcraft und bringt etliche Buffs für viele Klassen am kommenden Mittwoch, den 16. April. Allerdings geht es einigen besonders beliebten Spezialisierungen an den Kragen.

Das ist in WoW gerade los: Season 2 von The War Withing läuft seit über einem Monat und die Klassen pendeln sich langsam auf einem Staus Quo ein. Viele Top-Spieler haben bereits ihre besten Schmuckstücke, Waffen und andere Rüstungsteile. Die Stärke der Klassen kommt jetzt richtig zum Vorschein.

Zusammen mit dem neuen Raid, der Befreiung von Lorenhall, sind auch neue Dungeons in die Mythic+-Rotation gekommen und machen den Spielern überraschend viel Spaß. In den Dungeons gibt es wieder einige der besten Schmuckstücke um Spiel.

Bereits am 22. bzw. 23. April erscheint mit Patch 11.1.5 neuer Content für WoW. Zuvor schraubt Blizzard aber noch einmal an der Balance der Klassen.

Buffs für (fast) alle, Nerfs für Diszi und Dämonenjäger

Das ändert sich Mittwoch: Mit dem kommenden Patch am 15. bzw. 16. April bekommen so gut wie alle Klassen eine Anpassung und bei den meisten handelt es sich um Buffs. Dabei handelt es sich teilweise um allgemeine „Aura“-Buffs, die einfach alles besser machen, teilweise um sehr spezifische Skills, die besser werden.

Folgende Spezialisierungen bekommen am Mittwoch einen Buff:

Gleichgewichts-Druide (mit punktuellen Nerfs dazu)

Gebrechens-Hexer

Dämonologie-Hexer

Zerstörungs-Hexer

Arkan-Magier

Feuer-Magier

Braumeister-Mönch

Nebelwirker-Mönch (wobei etwas Schaden generft wird)

Windläufer-Mönch

Heilig-Paladin

Vergeltungs-Paladin

Heilig-Priester

Verstärkungs-Rufer

Elementar-Schamane

Verstärkungs-Schamane

Wiederherstellungs-Schamane (nur Schaden)

Blut-Todesritter

Frost-Todesritter

Die meisten dieser Buffs sind durchaus sinnvoll. Mit Blick auf das aktuelle DPS-Ranking in der Befreiung von Lorenhall schwächeln die meisten der genannten Klassen – mit Ausnahme des Gebrechens-Hexers. Hier trifft der Buff zwar Zauber, die zu wenig Gesamt-Schaden beitragen, dennoch ist die Spezialisierung bereits enorm stark.

Auch beim Vergeltungs-Paladin ist der Buff zweischneidig. Im Raid ist die Klasse zwar schwach, in mythischen Schlüsselstein-Dungeons („Mythic+“) laut der Analyse-Seite Raider.IO aber der mit Abstand beliebteste Spec, sogar über alle Rollen hinweg. Keine Klasse wird dort häufiger gespielt.

Folgende Spezialisierungen erhalten einen Nerf:

Rachsucht-Dämonenjäger

Wächter-Druide

Disziplin-Priester

Unheilig-Todesritter

Unheilig-Todesritter sind zumindest im mythischen Raid einer der stärksten Specs. Der Nerf trifft hier allerdings lediglich eine Fähigkeit aus dem San’layn-Heldenbaum.

Spannender sind allerdings Dämonenjäger und Priester. Rachsucht ist laut Raider.IO der beliebteste Tank-Spec in Mythic+ und Disziplin-Priester bilden ab einer Schlüsselstein-Stufe von 16 und aufwärts mit fast 75 % den absolut größten Teil der Heiler.

Auch im mythischen Raid sind sie die stärkste Heiler-Klasse. Dabei wurden Disziplin-Priester erst kurz zuvpr bereits mehrere Male abgeschwächt. Der Nerf hier fällt entsprechend umfangreich aus. Ihr findet die vollständigen Patch Notes auf Seite 2.

Der neue Patch erscheint am 16. April in Europa. Eine Woche später, am 23. April, geht es direkt weiter mit dem nächsten Zwischen-Update, Patch 11.1.5. Das Update bringt zwar neuen Content mit sich, aber noch nicht direkt alles von den versprochenen Neuerungen: WoW Patch 11.1.5: Release-Termin steht – 2 Schlüssel-Features kommen erst später