Was ist eigentlich mit Camelot Unchained, der großen Hoffnung für echte MMORPG-Veteranen?

Das neue MMORPG Camelot Unchained ist seit gut einem Jahr völlig von der Bildfläche verschwunden. Zuletzt kamen Gerüchte auf, es seien die Hälfte der Entwickler entlassen worden. Wir von MeinMMO schauen auf den aktuellen Stand des MMORPGs, das für viele Veteranen des Genres so wichtig ist.

Für wen ist Camelot Unchaiend so wichtig? Vor allem Spieler, die schon um das Jahr 2000 dem MMORPG-Fieber verfallen waren, also kurz nach Everquest und Ultima Online und noch vor WoW. Denn Camelot Unchained ist der geistige Nachfolger des MMORPGs Dark Age of Camelot, das ist ein Zweig des MMORPG-Baums, aus dem nicht viele neue Triebe sprossen.

DAOC bot eine besondere Klassenvielfalt und durch die relativ kleinen Server entstanden soziale Strukturen, in denen sich die Spieler eines Servers kannten, ob Freund oder Feind.

Spätere Versuche, sowas wie DAOC zu machen, hielten nicht lange. Warhammer Online war rasch tot. In ESO und Guild Wars 2 finden sich noch Anleihen an DAOC, aber eigentlich sollte „Camelot Unchained“ der Nachfolger werden. Hinter dem Projekt stand Marc Jacobs, der Urvater von DAOAC, der nach Warhammer Online so enttäuscht von der Spielebranche war, dass er was Eigenes machen wollte.

Seit die Finanzierung steht, ist es ruhig um Camelot Unchained

Warum hört man nichts mehr vom Spiel? Über mehr als 10 Jahre wurde Camelot Unchained „crowdfunded“, und das Team war bemüht, regelmäßig in den Medien stattzufinden, um Spieler auf das MMORPG aufmerksam zu machen, in der Hoffnung, mehr Geld aufzutun.

Doch im März 2024 meldete sich Jacobs und sagte, er habe Investoren gefunden, um das Spiel final zu finanzieren, nachdem das MMORPG 2023 schon vor dem Aus gestanden hatte.

Jetzt strebe man einen Release 2025 an. Doch seit dem März 2023 und dieser Ankündigung ist es ruhig um das MMORPG geworden. Offenbar entwickelt man nun und sieht keine Notwendigkeit, sich an die Fans zu wenden. Das Geld hat man ja.

In die Stille platzt eine schlechte Nachricht

Das war die letzte Nachricht: Nachdem es lange ruhig war, tauchte Anfang 2025 die Information auf, dass es zu Entlassungen bei Camelot Unchained gekommen sei. Etwa die Hälfte der Mitarbeiter hätte ihren Job verloren.

Doch vom Studio selbst gab es dazu keinen Kommentar. Innerhalb von 90 Tagen wolle man antworten, sicherte man lediglich zu.

Der Gründer des MMORPGs meldet sich, spricht über großartige Fortschritte.

Das ist jetzt das Lebenszeichen: Nachdem die 90 Tage fast verstrichen sind, gab es jetzt ein kurzes Lebenszeichen von Mark Jacobs über seinen Blog.

Er sagt, man habe eine „Menge Fortschritt“ erzielt und werde Ende April das neue Camelot Unchained in einem Livestream vorstellen.

Weder zum angepeilten Release-Datum 2025 noch zu den erheblichen Entlassungen wollte sich Jacobs weiter äußern.

