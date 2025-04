Papa wartet 13 Jahre darauf, mit seinem Sohn WoW zu spielen – Als es so weit ist, wird der Junge sofort gebannt

Was ist besser als allein WoW zu spielen? Na klar: Mit jemanden World of Warcraft zu spielen, den man liebt. Blöd nur, wenn man jahrelang darauf wartet, nur damit dann plötzlich Blizzard reingrätscht.

Was ist dem Papa passiert? Auf Reddit schlug der WoW-Spieler DroopingFig vor kurzer Zeit auf, um die Community um Rat zu fragen. Seit der Geburt seines heute 13 Jahre alten Sohnes hatte er sich darauf gefreut, gemeinsam Azeroth unsicher zu machen. Als die Zeit reif war, brachte er einen alten PC zum Laufen, richtete dem Sohnemann einen Battle.net-Account ein und besorgte einen Monat Spielzeit.

Der Plan war es, dem Nachwuchs zuerst in der Saison der Entdeckungen von WoW Classic die Grundlagen zu zeigen, nur um dann – wenn die Lust da ist – zu WoW: The War Within zu wechseln. Dazu kam es jedoch erst einmal nicht.

Der Sohnemann war noch nicht lange online – sein Vater führte ihn gerade durch die Startzone von Durotar, in der Schweine erlegt werden wollten -, da wurde auch schon die Verbindung unterbrochen. Eine Benachrichtung klärte auf: Das Battle.net-Konto wurde permanent gesperrt, weil man gegen die Nutzungsvereinbarungen des Spiels verstoßen haben soll. Was für ein frustrierender Start …

Auf Frust und Verwirrung folgt Happy End

Was also tun? Genau das hat sich der frustrierte Papa in diesem Moment natürlich auch gefragt. Es gab weder Probleme mit der Zahlung der Spielzeit noch soll es aus seiner Sicht irgendeinen anderen Grund für die Account-Sperre gegeben haben.

Er habe ihm noch nicht einmal Gold oder irgendwelche Items von einem seinen Account zugesteckt, da er sich fürs Erste nur neben seinen Sohn gesetzt hatte, um ihn durch die ersten Spielminuten zu leiten. Eine Möglichkeit, um schnell Einspruch zu erheben, fand er nicht.

Kontakt mit dem Support über den Account war zuerst auch nicht möglich, da dieser ja gesperrt war. Nach einiger Zeit fand er eine Möglichkeit, ein Ticket zu erstellen. Die automatisierte Antwort (via Reddit) von Blizzard bestätigte die Sperrung, nannte aber keine Details zum Grund für den Bann.

Ich bin so enttäuscht, dass seine erste Erfahrung mit dem Spiel auf diese Weise endet, und ich weiß, dass, wenn das Problem gelöst ist, sein Frühlingsurlaub wahrscheinlich vorbei und das Zeitfenster für diese Gelegenheit geschlossen sein wird. Ich spiele dieses Spiel seit fast 20 Jahren und habe mich mehr als 13 Jahre lang darauf gefreut, es mit jemandem aus meiner Familie zu erleben, und das war das Schlimmste, was passieren konnte. DroopingFig auf Reddit

Wie ist der Status quo? Viele Spieler wollten helfen und stellten Fragen, um mögliche Gründe für die Sperrung auf den Tisch zu bringen – etwa zur genutzten Hardware, dem Charakternamen oder ob Gegenstände den Besitzer gewechselt haben. Außerdem erklärten sie, dass man sich von der automatisierten Blizzard-Antwort nicht davon abbringen lassen soll, gegen die Bannstrafe vorzugehen.

Diverse Fälle in der Vergangenheit haben gezeigt, dass es zudem hilft, auf Community-Plattformen wie Reddit auf so einen Fall aufmerksam zu machen. Und tatsächlich gab es zwischenzeitlich ein Update von DroopingFig im Originalpost:

„Der Account wurde wiederhergestellt! Ich bin froh, dass es geklärt wurde, definitiv frustriert durch den Prozess und ich weiß immer noch nicht, was der Grund war oder wie ich es hätte vermeiden können, aber ich bin froh, dass ich in der Lage sein werde, es noch einmal zu versuchen. Vielen Dank für all die Vorschläge, Ratschläge und Ermutigungen, die mir geholfen haben, das Problem zu lösen!“

Wurdet ihr in WoW oder einem anderen MMORPG schon mal ungerechtfertigterweise gebannt? Konntet ihr das Problem lösen? Verratet es in den Kommentaren.