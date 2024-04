WoW: Spieler wird gebannt und baut ein Addon, damit das nicht nochmal passiert

Wer in World of Warcraft gebannt wird, versucht das in Zukunft zu vermeiden. Die Lösung? Ein Addon, das den Bann verhindert, weil man gar keine Schandtat begehen kann.

Wer online unterwegs ist, der braucht ein dickes Fell. Egal ob in Foren oder Spielen wie World of Warcraft, immer mal wieder trifft man auf Mitspieler und Mitspielerinnen, die sich nicht so ganz im Griff haben und mit Beleidigungen um sich werfen. Das ist schon nervig genug, aber zum Glück wird bei solchen Verstößen häufig bestraft.

Auf der anderen Seite sitzen die Bestraften und müssen mit ihrer Account-Sperre zurechtkommen oder sich überlegen, wie sie beim nächsten Mal ein besserer Mensch sind.

Die Lösung: Man programmiert einfach ein Addon, das verhindert, dass man böse Wörter benutzt.

Von wem ist das Addon? Im Subreddit von WoW hat Grayvves dieses Addon vorgestellt. Nach eigenen Aussagen hat er das Addon gebastelt, nachdem er zum wiederholten Male wegen Beleidigungen in WoW gesperrt wurde. In seinem kleinen Vorstellungsvideo sieht man, dass sein Account eine Sperre von mehr als 10 Tagen hat – dafür muss man sich schon gehörig im Ton vergreifen.

Was ist das für ein Addon? Das Addon heißt „Be Nice“ und könnt ihr auf verschiedenen Addon-Plattformen, wie etwa bei CurseForge herunterladen. Einmal installiert, überwacht das Addon im Grunde alles, was ihr im Chat eingeben wollt – egal in welchem Channel. Solltet ihr beim Tippen ein Schimpfwort benutzen, dann sagt euch das Addon „Be Nice!“, also „Sei nett!“ und schickt die Nachricht nicht ab. Wenn ihr nach der Warnung trotzdem den Text abschicken wollt, könnt ihr eine Ausnahme hinzufügen, um den Filter bewusst zu umgehen.

So reagiert die Community: Schaut man sich den entsprechenden Beitrag im Subreddit von WoW an, dann ist die Reaktion durchaus gespalten. Einige finden es gut, dass er die Auszeit durch die Accountsperre nutzt, um eine tatsächliche Verbesserung herbeizuführen. Andere hingegen verstehen nicht, wieso man überhaupt für Schimpfworte gebannt wird, weil es doch „nicht so schwer ist, diese gar nicht erst zu benutzen“.

Gleichzeitig zweifeln einige aber auch die Sinnhaftigkeit dieses Addons an. Denn Leute, die zu Beleidigungen neigen und allgemein als „toxische Spieler“ gelten, würden dieses Addon wohl gar nicht erst benutzen.

Wie seht ihr das?

