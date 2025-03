Auf Steam startet ein neues MMORPG, bei dem ihr garantiert der beste Spieler seid

Eine weitere Frage ist, ob ein MMORPG wirklich motivieren kann, wenn das fehlt, was uns traditionell in den fremden Welten hält: Der soziale Kontakt und die Bindungskraft zu anderen, „echten“ Menschen: Steam: Ein neues MMORPG, das man alleine spielt, klingt nach einer „fantastischen Idee“

So soll das MMORPG starten: Am 14. April 2025 soll das MMORPG in den Early Access auf Steam starten. Zum Release verspricht man (via gamerant ):

Spieler aus Monster Hunter Wilds verliert sich so in Nebenquests, dass er auf einen Schlag 63 Level aufsteigt

Der neue Trailer zu Staffel 2 von The Last of Us zeigt eine Szene, die mich als Fan total erwischt hat

Das neue MMORPG Erenshor hat sein Release-Datum auf Steam bekanntgegeben: Am 14. April 2025 startet der Early Access. Das Besondere beim Online-Rollenspiel: Es ist ein MMORPG für eine Person. Nur der Spieler ist ein echter Mensch, alle anderen Avatare in der Welt sind vom Computer simulierte NPCs, die sich aber wie Menschen benehmen sollen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to