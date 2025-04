Die 6 MMORPGs mit den größten Schlachten

Egal, ob riesige Belagerungen oder epische Feldschlachten – viele MMORPGs bieten gewaltige Kämpfe, in denen hunderte oder sogar tausende Spieler aufeinandertreffen. In dieser Liste findet ihr die MMORPGs, in denen ihr die größten und spektakulärsten Schlachten erleben könnt.

Nach welchen Kriterien wurde diese Liste erstellt? Diese Liste zeigt euch die MMORPGs mit den beeindruckendsten Massenschlachten. Dabei liegt der Fokus nicht auf kleinen Gruppen-PvP-Kämpfen oder Arenaduellen, sondern auf großangelegten Gefechten mit dutzenden bis tausenden Spielern. Entscheidend sind dabei unter anderem die Größe der Kämpfe im PvP. Etwaige Groß-Gefechte mit PvE-Gegnern haben wir nicht in unsere Liste aufgenommen.

EVE Online

Worum geht es im Spiel? EVE Online ist ein Sandbox-MMORPG, das euch in eine riesige, persistente Sci-Fi-Galaxie führt, in der ihr als Pilot eures eigenen Raumschiffs euren Weg bestimmt. Das Spiel ist bekannt für seine offenen PvP-Systeme, riesige Allianzen und erbarmungslose Machtkämpfe, die oft ganze Sternensysteme umfassen.

Während ihr in einem kleinen Schiff startet, könnt ihr euch hocharbeiten, einer Corporation beitreten und schließlich an intergalaktischen Kriegen teilnehmen. Wirtschaft, Diplomatie und Kriegsführung sind eng miteinander verflochten. Von Handelsblockaden bis hin zu gezielten Sabotageakten ist viel geboten. Wer sich auf PvP spezialisiert, hat die Wahl zwischen Piraterie, Kopfgeldjagd oder der Teilnahme an großen Flottengefechten, die über das Schicksal ganzer Regionen entscheiden können.

Dank der offenen Welt gibt es keine festgelegten Fraktionen, stattdessen organisieren sich Spieler selbst in Allianzen. Diese politische Dynamik führt regelmäßig zu einigen der größten PvP-Schlachten, die je in einem Videospiel ausgetragen wurden.

Welche großen Kämpfe gibt es in EVE Online? EVE Online ist das MMORPG, das für einige der größten und teuersten PvP-Schlachten in der Gaming-Geschichte bekannt ist. Flotten mit tausenden Spielern treffen in monumentalen Weltraumschlachten aufeinander, bei denen das Schicksal ganzer Allianzen auf dem Spiel steht.

Ein herausragendes Beispiel ist die „Battle of B-R5RB“, die als eine der größten Schlachten aller Zeiten gilt: Über 8.800 Spieler waren beteiligt und Schäden in Höhe von umgerechnet mehreren hunderttausend Euro wurden verursacht. Auch das jüngere „Massacre at M2-XFE“ brachte die Server mit einer gigantischen Flottenschlacht an ihre Grenzen.

Solche Kämpfe entstehen oft aus territorialen Konflikten zwischen mächtigen Spielerallianzen, bei denen es um strategisch wichtige Raumstationen und Ressourcen geht. Die Kriegsführung erfordert intensive Planung, da jede zerstörte Einheit dauerhaft verloren ist, was dazu führt, dass sogar echte Militärstrategien angewandt werden (via wiki.eveuniversity.org).

Wer sich für riesige PvP-Schlachten mit wirtschaftlicher und politischer Tiefe interessiert, findet in EVE Online das richtige Kampferlebnis. Hier zählt nicht nur Feuerkraft, sondern auch Diplomatie, Spionage und taktisches Geschick, um in den endlosen Kriegen des Universums zu bestehen.

