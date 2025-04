WoW-Spieler findet auf dem Dachboden nach 17 Jahren 6 originalverpackte Collector’s Editions – EverQuest ist schuld

Wer kauft sich bitte für die beiden WoW-Erweiterungen von „The Burning Crusade“ und „Wrath of the Lich King“ je 3 Collector’s Editions, nur um diese dann originalverpackt auf dem Dachboden zu vergessen? Auf diese Frage gibt’s jetzt eine Antwort!

Wer macht so etwas? Nun, offenbar ein WoW-Spieler mit dem Reddit-Namen No_Shift1199. Der veröffentlichte ein Bild, auf dem tatsächlich je drei Collector’s Editions der WoW-Erweiterungen „The Burning Crusade“ und „Wrath of the Lich King“. Sein Kommentar zum Bild: „Dachboden-Fundstücke während des Umzugs“.

Zur Einordnung: Damals waren die Sammlereditionen von World of Warcraft noch richtige Brocken, die sich viele Fans nur zu gern irgendwohin gestellt haben. In der TBC-Variante steckte neben der Erweiterung beispielsweise noch eine „Hinter den Kulissen“-DVD, eine CD mit dem Soundtrack, ein Hardcover-Kunstbuch, 2 Starter Decks für das Trading Card Game, ein Haustier im Spiel und ein Mousepad.

Vergleichbar sahen auch die Inhalte der Collector’s Edition von Wrath of the Lich King aus. Während die Standardversionen 40 US-Dollar kosteten, wurden die jeweiligen Sammlerboxen mit knapp 70 US-Dollar veranschlagt.

Für moderne WoW-Erweiterungen gibt’s gar keine vergleichbaren Collector’s Editionen mehr.

„Also … verkaufst du?“

Wie reagiert die Community auf den Fund? Mehrere Spieler können es nicht fassen, wie man so etwas wie Collector’s Editionen im halben Dutzend auf dem Dachboden vergessen kann. Andere interessiert vor allem: Möchte No_Shift1199 die unhandlichen Boxen jetzt vielleicht loswerden?

Grumpydumpling möchte auf Reddit wissen: „Ich bin neugierig – wie kommt man dazu, je drei Sammlereditionen von zwei Erweiterungen für ein Spiel zu kaufen und sie einfach zu vergessen?“

Any-Transition95 erklärt auf Reddit: „Nicht, dass ich mir das leisten könnte, aber falls du nicht vorhast, sie alle zu behalten (außer einem Exemplar für dich selbst), kannst du einen guten Preis dafür erzielen.“

Vellanash hat etwa Interesse (via Reddit): „Also … verkaufst du?“

WeaponizedKissing erinnert auf Reddit daran: „Nur ein Hinweis für alle, die über die BC CE nachdenken: Wenn es sich um die EU-Versionen handelt, könnt ihr die digitalen CE-Gegenstände nicht mehr beanspruchen“ – MeinMMO hat darüber berichtet: Wer 14 Jahre alte, extrem seltene Pets in WoW BC Classic einsacken will, hat Pech.

No_Shift1199 gibt in der Diskussion übrigens noch etwas mehr Kontext zum Fund. So erklärt er, dass er sogar je fünf Boxen der beiden Erweiterungen gekauft hatte, weil es sein Plan war, auf mehreren Accounts zu „multiboxen“. Diese Spielweise hatte er zuvor in EverQuest schätzen gelernt. Letztlich nutzte er aber nur je zwei der Collector’s Editions (via Reddit): „Ich war damals jung, Single, dumm und ein No-Lifer.“

