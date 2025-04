Er kündigte seinen Job, um sein Traum-MMORPG zu machen – Zeigt nach 2 Jahren erstes Gameplay

Vor zwei Jahren hat ein Entwickler seinen Job gekündigt, um sich den Traum vom eigenen MMORPG zu erfüllen, nun zeigt er im Trailer erstes Gameplay aus seinem Projekt.

Das Spiel trägt den Namen Dark Continent: Es soll sich um ein MMORPG handeln, das auf rasante Action und wuchtige Kämpfe setzt. Entwickelt wird es von Armagan – einem Solo-Entwickler, der sein MMORPG irgendwann auf Steam veröffentlichen will.

In einem rund 3-minütigen Trailer zeigt er erstes Gameplay aus seinem Projekt:

Ein Solo-Dev macht sich sein eigenes Action-MMORPG

Das MMORPG wird in der Unity-Engine entwickelt: Begonnen hat die Arbeit an Dark Continent, als Armagan vor zwei Jahren seinen Job kündigte. Er hat zuvor 10 Jahre lang Erfahrung als Software-Engineer gesammelt, wie er unter einem Beitrag auf r/Unity3D erklärt und arbeitet derzeit allein am Projekt.

Dark Continent bietet ein Fantasy-Setting, dazu gibt es allerdings noch nichts Genaueres. Im ersten Trailer stehen vor allem die Kämpfe im Zentrum:

Das Spiel verzichtet auf Tab-Targeting und Auto-Play – jeder Schlag soll gezielt sein und jede Ausweichbewegung zählen.

Spieler haben eine Auswahl an Waffen wie dem Bogen, Großschwert und der Sense, mit denen Gegner regelrecht in Stücke gerissen werden. Zumindest im Trailer sehen die Gefechte bereits richtig wuchtig aus.

Sowohl vom Gameplay als auch optisch markieren die gezeigten Bosskämpfe die Highlights des Spiels: Diese arten teils wie in einem Danmaku in einer richtigen „Kugel-Hölle“ aus und erfordern Teamarbeit. An anderer Stelle im Trailer kommt es sogar zu einem PvP-Kampf, das soll es also ebenfalls geben.

Das Projekt ist noch lange nicht am Ende angelangt

Wird das Spiel weiterhin ein Solo-Projekt bleiben? Spieleentwicklung ist eine schwierige Angelegenheit und für MMORPGs gilt das umso mehr. Daher stellt Armagan auch klar, dass es nicht bis zum Schluss ein Ein-Mann-Projekt bleiben soll.

Ich behaupte nicht, dass ich das gesamte MMO ganz allein entwickeln werde. Ich zeige lediglich, was ich bisher als Solo-Entwickler erreicht habe. Wenn den Leuten das Spiel gefällt und ich Finanzierung oder Unterstützung bekomme, plane ich, ein Team darum aufzubauen. Armagan, Spieleentwickler (via Reddit)

Wann (und ob) das MMORPG schlussendlich also erscheint, steht noch in den Sternen. Der Entwickler hat auf jeden Fall klargestellt, dass er es liebt, daran zu arbeiten und nicht vorhat, sein Spiel zu verlassen – es sei denn, er hungert oder Leute hassen das MMORPG (via Reddit).

