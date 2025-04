Entwickler wird aus seinem AAA-Traumjob gefeuert, macht aus Rache ein Spiel auf Steam – Das hat jetzt 91 % positive Reviews

Nachdem er aus seinem Traumjob bei einem AAA-Studio gefeuert wurde, veröffentlicht ein Entwickler nun sein eigenes Spiel auf Steam: Dieser Rache-Trip erhält jetzt zu 91 % positive Reviews.

Von welchem Spiel ist die Rede? Das Spiel trägt den Namen Vindefiant und ist ein 2D-Jump’n’Run mit Pixel-Optik. Ihr seid Alyx – ein verärgerter Ex-Angestellter, der nach seiner Kündigung zum Superschurken wird und Rache an seinem ehemaligen Boss nimmt.

Das Spiel basiert quasi auf einer wahren Begebenheit: Jordan Blake, der Solo-Entwickler hinter Vindefiant, wurde im Februar 2023 nämlich selbst gefeuert. Als ihm ein AAA-Studio seinen Traumjob anbot, schmiss er sogar die Uni – ein halbes Jahr später wurde er bereits entlassen (via PC Gamer).

Nach seiner Entlassung arbeitete Blake an seinem eigenen Spiel, das jetzt auf Steam erschienen ist.

Einen Trailer zu Vindefiant seht ihr hier:

Rache lohnt sich wohl doch

In Vindefiant seid ihr der Bösewicht: Daher ist Alyx auch nicht gerade zimperlich, was das Erledigen von Feinden angeht. Denen entledigt ihr euch mithilfe übernatürlicher Tentakel, mit denen ihr Gegner packt und euch – ähnlich wie in Carrion – durch die Level schwingt.

Den meisten Spielern scheint der Rache-Trip zu gefallen: Das Spiel hat derzeit 91 % positive Rezensionen auf Steam. Bisher haben allerdings nur 12 Personen eine Review hinterlassen, dieser Wert ist also mit etwas Vorsicht zu genießen.

effira gibt einen Daumen nach oben: „Vindefiant trägt seine Inspirationen ganz offen zur Schau – aber das ist nichts Schlechtes. Ich habe die letzten beiden Level noch nicht abgeschlossen (Skill-Issue), aber bisher hat mir das Spiel wirklich viel Spaß gemacht.[…] Solide 7 [von 10]“ (via Steam)

Gingerdabomb kann das Spiel ebenfalls weiterempfehlen: „Ich kann das Spiel wärmstens empfehlen, wenn du Carrion, People Playground, Ragdoll-Spiele oder einfach nur spaßige Plattformer magst. Für mich ist der Schwierigkeitsgrad perfekt ausbalanciert. Auf jeden Fall ein großer Spaß!“ (via Steam)

Twilight hat die derzeit einzige negative Rezension zum Spiel verfasst und schreibt: „Ich liebe es, Carrion zu spielen, also habe ich mir dieses Spiel gekauft. Leider ist das Leveldesign furchtbar, die Rätsel sind reine Zeitverschwendung und es gibt so gut wie keine Hinweise. Die Steuerung ist miserabel, und man verliert viel Zeit damit, ekelhaften Fallen auszuweichen.“ (via Steam)

Ob Vindefiant also etwas für euch ist oder nicht, hängt davon ab, was ihr sucht: Statt einer düsteren Power Fantasy wie in Carrion erwarten euch hier überdrehte Tentakel-Action und einige knifflige Puzzle. Klingt das für euch genau richtig, bekommt ihr Vindefiant auf Steam für derzeit nur 12,41 €.

