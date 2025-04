Ein geliebtes MMORPG bekommt zum 20. Jubiläum neues Inhalts-Update, ist 90 Prozent positiv auf Steam und so günstig wie noch nie

Am 28. April 2025 feiert Guild Wars seinen 20. Geburtstag. Die Feierlichkeiten starten jedoch schon jetzt. Mit einer neuen Collection, dem größten Preisnachlass in der Geschichte des Spiels und einem … haltet euch fest … Inhalts-Update.

Was plant ArenaNet für Guild Wars? Das 20 Jahre alte MMORPG erhält zur Feier des Jubiläums die neue „Guild Wars: The 20th Anniversary Masterpiece Collection“, in der neben den drei Kampagnen Prophecies, Factions und Nightfall auch die Erweiterung Eye of the North sowie das Bonusmission-Pack steckt.

Im offiziellen Store von ArenaNet (via guildwars2.com) soll die Collection sofort um 80 Prozent reduziert an den Start gehen – die Entwickler versprechen damit den größten Rabatt, den es bislang für das altehrwürdige Guild Wars gegeben hat.

Der Trailer zur Erweiterung Eye of the North von Guild Wars:

Schöne Überraschung: Zur Feier des Jubiläums bekommt das 20 Jahre Spiel noch einmal ein Inhalts-Update spendiert. Zu den Neuerungen gehören:

Hochrangige Gegner können als seltenen Loot viele der Promo-Gegenstände fallen lassen, die bisher nur als Vorbesteller-Boni oder als regionale Boni in der Mitte der 2000er-Jahre erhältlich waren.

Eine Auswahl zeitlich begrenzter Minis kommen als nicht handelbare Gegenstände ins Spiel, die ihr bei Merrise am Aufbruchstrand als Teil der Ingame-Party erhalten könnt. Das Jubiläum wird in Guild Wars bis zum 6. Mai 2025 gefeiert.

Als Loot könnt ihr darüber hinaus jetzt Waffen-Aufwertungen für Haupthandwaffen erhalten, die das Hauptattribut einer Klasse auf bis zu 5 steigern können – und das auch, wenn man normalerweise keinen Zugriff auf dieses Attribut hat. Dadurch sollen eure Charaktere neue Build-Möglichkeiten erhalten. Plus: Die Modifikatoren hinterlassen auf den Waffen schicke Leuchtstreifen.

Die „Guild Wars: The 20th Anniversary Masterpiece Collection“

Reise zurück in die MMORPG-Geschichte

Lohnt sich Guild Wars überhaupt noch? Fest steht, dass das erste Guild Wars bis heute viele Fans hat, die sich gern an den Vorgänger von Guild Wars 2 zurückerinnern. Das zeigte im vergangenen Jahr das starke Ergebnis des MMORPG-Oldies bei unserer Umfrage zu den besten Online-Rollenspielen aller Zeiten: Guild Wars landete auf Platz 6.

Das deutet aber auch die Positiv-Wertung auf Steam für die gesamte Trilogie an, die bei 90 Prozent positiv steht. Zu den Highlights des Spiels gehören bis heute die abwechslungsreich designte Spielwelt, die ohrwurmigen Musikstücke sowie das Klassensystem. Oh, und natürlich die namensgebenden Gildenkriege.

Zur Wahrheit gehört aber sicherlich auch, dass Guild Wars schon lange keine Spielermassen mehr auf die Server lockt. Zur Prime-Time sind aber häufig so 200 bis 300 Steam-Nutzer gleichzeitig online (via steamcharts.com).

Übrigens gab’s auch zum 19. Jubiläum von Guild Wars eine schöne Nachricht vom ArenaNet-Team, die mit „Teilzeit-Hausmeister“ Stephen Clarke-Wilson zu tun hatte. Der wurde nämlich unerwartet befördert, mehr dazu hier: Ein geliebtes MMORPG liegt seit 11 Jahren brach, erhält mehr Arbeitszeit und einen neuen Chef