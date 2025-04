WoW verbietet ab jetzt unter bestimmten Voraussetzungen den Handel von Gold, droht mit Schließung des Accounts

Schaut euch hier den Trailer zum Anime Magilumiere Inc. an.

Sind für euch damit alle Fragen geklärt? Was haltet ihr von der neuen Regel? Verratet es in den Kommentaren! Übrigens gab es im März 2025 eine Änderung bei den kostenpflichtigen Services, die allen WoW-Spielern mit viel Gold gefallen dürfte: Nach vielen Jahren lässt Blizzard euch mit Gold kaufen, was sonst Echtgeld gekostet hat

Der Handel mit Gold zwischen Servern oder Fraktionen von WoW Classic oder zwischen verschiedenen WoW-Versionen (Modern und Classic) ist verboten. Solche Geschäfte, insbesondere mit Personen, die ihr nicht kennt oder denen ihr nicht vertraut, sind oft mit Goldverkaufsaktivitäten verbunden, die zu Problemen in der Server-Wirtschaft, Botting und Account-Kompromittierung beitragen. Die Beteiligung an solchen Geschäften kann zu Kontosanktionen führen, bis hin zur Schließung des Accounts.

Das sind nur einige der Fragen aus der Community. Zuerst hat Support-Mitarbeiter Vrakthris im Forum einige der Fragen beantwortet. So schreibt er etwa (via forums.blizzard.com ):

Vor kurzer Zeit haben die Blizzard-Verantwortlichen die Support-Seite zum Handel von Gold in World of Warcraft angepasst und neue Einschränkungen definiert. Die sorgten zuerst jedoch für Verwirrung unter Spielern.

