Reicht das aus, um zumindest einen Teil der 98 % verlorenen Spieler wieder zurückzuholen? Was müsste Amazon Games tun, damit ihr euch in Lost Ark erstmals oder mal wieder einloggt? Verratet es uns in den Kommentaren! Abseits der frisch angekündigten Maßnahmen gibt’s für Lost Ark übrigens auch einen Content-Plan: Eins der großen MMORPGs auf Steam zeigt seine Roadmap bis zum Sommer

Was sind die neuen Pläne? Auf der offiziellen Webseite des MMORPGs haben sich die Entwickler kürzlich zum aktuellen Feedback aus der Community geäußert und welche Maßnahmen sie daraus für kommende Updates ableiten (via playlostark.com ), um wieder mehr Spieler auf die Server zu locken. Die wichtigsten Erkenntnisse:

Wie ist der Status quo? Die Spielerzahlen von Lost Ark sind – wenig überraschend – über die Jahre gefallen. Während manch andere Service-Games von Steam auch nach Jahren noch hoch fünf- oder gar sechsstellige Spielerzahlen vermelden können, kommt das MMORPG aktuell auf einen Daily-Peak von 13.029 gleichzeitig aktive Spieler (via steamdb.info ). 98 % der Spieler vom Launch sind also weg.

Ein MMORPG war eines der am meisten gespielten Spiele auf Steam, verlor dann 98 % seiner Fans, jetzt will Lost Ark die Wende

In welchem MMORPG scheppert es so richtig? Power-Ranking für die Online-Rollenspiele mit den besten Kämpfen

Alles, was ihr zu dem MMORPG Lost Ark wissen müsst – in 2 Minuten

Wie historisch stark dieser Launch war, lässt sich auch daran ablesen, dass es seit Februar 2022 nur drei Spiele geschafft haben, an Lost Ark vorbeizuziehen: Palworld, Black Myth: Wukong und zuletzt Monster Hunter Wilds (via steamdb.info ). Andere Hits wie Elden Ring oder Cyberpunk 2077 stehen hinter dem Asia-MMORPG.

