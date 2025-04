Es wurden Hinweise auf einen Nachfolger zu Throne and Liberty gefunden, die Entwicklung des neuen MMORPG soll bald starten

Mit Throne and Liberty ging 2024 wieder ein großes MMORPG im Westen an den Start. Die Entwickler des Spiels sollen nun schon bald am Nachfolger arbeiten.

Was sind das für Hinweise? Auf Reddit haben findige Nutzer die Stellenausschreibung von NCsoft durchforstet und sind dabei auf Jobausschreibungen für ein neues MMORPG-Team gestoßen. Darin heißt es: „Mit Lineage IP entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 ein hochmodernes 3D-MMORPG der nächsten Generation“.

Die Lineage IP ist die Marke der MMORPGs Lineage I und Lineage II. Sie wurde aber auch für die Entwürfe von Aion (früher als Lineage Forever entwickelt) und Throne and Liberty (früher als Lineage Eternal entwickelt) verwendet. Throne and Liberty ist der neueste Ableger der Reihe und läuft seit dem 7. Dezember 2023 in Korea.

Laut den Nutzern auf Reddit soll das Team für das MMORPG aus 39 Mitarbeitern bestehen, wobei 12 davon Veteranen der Lineage-Marke sein sollen. Wir konnten auf der Karriere-Website von NCsoft allerdings nur 8 Ausschreibungen für das „Projekt NL“ finden, die genaue Anzahl der Mitarbeiter an dem Projekt lässt sich entsprechend nicht bestätigen.

Der Arbeitstitel könnte bereits Hinweise auf das MMORPG geben. So vermuten die Nutzer, dass NL für „Next(-generation) Lineage“ steht. Sie glauben jedoch auch, dass das MMORPG für Mobile erscheinen wird.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Erweiterung von Throne and Liberty sehen:

Sorge vor einem Mobile-MMORPG

Wie kommen die Nutzer auf ein Mobile-MMORPG? Dass Projekt NL ein Mobile-MMORPG werden soll, begründen die Nutzer mit der Anzahl der Entwickler. 39 Entwickler reichen ihrer Meinung nach nicht aus, um ein vollwertiges MMORPG zu entwerfen. Stattdessen soll das Team, laut den Mutmaßungen der Spieler auf Reddit, auf vorhandene Assets, Grafiken und Mechaniken zurückgreifen.

Wahrscheinlich ist jedoch, dass das MMORPG sich gerade noch in der Konzeptionsphase befindet. Diese Phase der Entwicklung legt den Grundstein für ein Spiel und erarbeitet das Spielkonzept sowie Elemente, die das MMORPG später von anderen Titeln abheben soll.

Erst wenn das Grundgerüst des MMORPGs steht, werden mehr Entwickler hinzugezogen, die dann die einzelnen Elemente des Spiels ausarbeiten. Es ist auch wichtig zu beachten, dass sowohl Aion als auch Throne and Liberty ursprünglich andere Richtungen einschlugen. Aion wurde zunächst als Lineage Forever entwickelt, und Throne & Liberty sollte ursprünglich Lineage Eternal werden. Das zeigt, dass sich neue Lineage Projekte während ihrer Entwicklung stark ändern können.

Aktuell steht noch nicht einmal fest, was genau aus dem Projekt werden soll oder ob es überhaupt jemals umgesetzt wird. Es fehlen einfach noch viele Puzzleteile außerhalb der Stellenausschreibungen, die nur einen Hinweis auf die Entwicklung eines MMORPGs mit Unreal Engine 5 geben.

Zudem investiert NCsoft derzeit viele Ressourcen in Throne and Liberty, was darauf hindeutet, dass ein neues großes Projekt unwahrscheinlich ist. Bis ein potenzielles Lineage 3 Wirklichkeit wird, wird es wohl noch Jahre dauern. Bis dahin könnt ihr aber weiter das neueste Spiel der Lineage-Marke spielen: Amazon Games feiert „bedeutenden Zustrom an Spielern“ für das jüngste MMORPG auf Steam