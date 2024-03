Das MMORPG Final Fantasy XIV verlor 300.000 Spieler, weil ein Boss-Designer etwas übersah

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Im Rückblick sagte der Encounter-Designer Kenji Sudo aber, er habe bei all der Begeisterung einfach vergessen, dass man auch beachten muss, dass Spieler unter Lag leiden. Das habe er gar nicht bedacht. Der Kampf war auch deshalb so schwer, weil die Angriffsanimationen nicht richtig funktionierten und Spieler von Attacken getroffen wurden, obwohl sie sich sicher wähnten.

Was war das Problem? Der Extreme Modus von „Titan“ im The-Navel-Trial ist berüchtigt dafür, zu hart gewesen zu sein. Die Attacke von Titan verkleinerte das Schlachtfeld sukzessive, die „Landslide“-Attacke konnte Spieler in die Luft heben, über den Rand stoßen und damit ausschalten.

