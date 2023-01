Minecraft bringt überraschend Feature, nach dem keiner gefragt hat, aber alle wollen es – „Das ist wirklich großartig“

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Minecraft hat es mal wieder geschafft, ein Feature zu bringen, an das niemand so richtig dachte und jetzt plötzlich alle haben wollen. Ähnlich machten sie es übrigens kürzlich bei einem Bug, der nach 10 Jahren plötzlich verschwand .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was wurde jetzt vorgestellt? Am Abend des 24. Januars zeigte der offizielle Twitter-Account ein neues Feature, das sich ab jetzt mit der aktuellen Snapshot-Version testen lässt:

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

Doch auch im Spiel steht 2023 so einiges an. Das große Update 1.20 kommt im Laufe des Jahres. Erste Features sind bereits bekannt, auf einem Test-Server lassen sich bestimmte Dinge sogar schon testen.

Insert

You are going to send email to