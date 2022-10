Minecraft: 500 Spieler bauen seit 11 Jahren an einer riesigen Stadt – Ihr könnt die Karte sogar ausprobieren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Wie lang wird schon dran gearbeitet? Seinen Geburtstag hat die Stadt Greenfield im Jahr 2011. Seitdem arbeiten Fans an dem riesigen Projekt. Mittlerweile sind das 11 Jahre. Das letzte große Update Greenfield v0.5.4 mit dem großen Flughafen erschien am 15. Oktober 2022. Außerdem hat man fast 3000 neue Häuser, 7 neue Stadtteile, Aktivitäten, Einkaufsmöglichkeiten und mehr Inhalte in das neuste Update gepackt.

Ist das Projekt schon fertig? Nein, laut Projektseite ist die Stadt derzeit zu 20 % fertig. Mit map.greenfieldmc.net könnt ihr euch einen Überblick über die riesige Karte verschaffen und werdet feststellen, dass an den Rändern der Stadt noch große Flächen frei sind. Die Personen hinter der riesigen Stadt haben also noch jede Arbeit vor sich.

Was ist das für eine Karte? Auf der Produktseite erklären die Entwickler selbst, dass Greenfield „wohl eine der vollständigsten und detailliertesten Städte [ist], die es derzeit in Minecraft gibt.

