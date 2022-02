Mario Kart 8 bekommt 48 neue Strecken und dennoch muss ich mich darüber ärgern

Andererseits ist das Vorgehen aber auch nachvollziehbar. Denn Mario Kart 8 Deluxe ist mit rund 43 Millionen Einheiten das bisher am meisten verkaufte Nintendo-Switch-Spiel überhaupt (via statist a ), vor Animal Crossing und Super Smash. Bros.

Besonders auffällig ist, dass die 48 Strecken nicht auf einen Schlag erscheinen, sondern in sechs Wellen gestaffelt. Die erste kommt am 18. März 2022 und bringt 8 Strecken. Die übrigen fünf Pakete sollen bis Ende 2023 veröffentlicht werden.

Für Nostalgiker hat der Pass also auf jeden Fall was im Kofferraum. Zudem sind Strecken aus dem Mobile-Spiel “Mario Kart Tour” oder “Mario Kart 7” dabei, das für den Nintendo 3DS erschien. Eine Plattform, die ich niemals hatte, weswegen ich etwa die Siebener-Strecken noch gar nicht kenne.

Ganze 48 Strecken aus bereits bekannten Mario-Kart-Spielen werden für die Switch neu aufgelegt. In der ersten Welle gibt es beispielsweise eine meiner Lieblingspisten, die Kokos-Promenade von der Wii, aber auch Klassiker wie den Schokosumpf aus Mario Kart 64, den man nun in hübscher Mario-Kart-8-Optik genießen kann.

Ich möchte mich wirklich gar nicht zu sehr beschweren. Denn was Nintendo da gezeigt hat, sieht aus wie jede Menge Sprit in den Tank dahinkriechender Mario-Kart-Fans wie mich, die alle Strecken auf dem aktuellen Spiel unzählige Male abgefahren haben.

