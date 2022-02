10 tolle Spiele auf Nintendo Switch für Kinder

Die Nintendo Switch bietet Spiele für jede Altersklasse. Hier findet ihr vor allem Spiele, die sich für Kinder eignen.

Was sind das für Spiele? In der folgenden Liste findet ihr verschiedene Spiele und Spiele-Reihen, die sich mit einfachem Gameplay und freundliche Optik für die Jüngsten unter euch eignen. Aufregende Spiele sind dabei, aber auch Rätsel und Knobeleien sowie Spiele, die vor allem auf Kreativität abzielen.

Viele von ihnen lassen sich wunderbar gemeinsam spielen und sind schnell zu lernen – selbst, wenn man bisher nicht allzu viel mit Gaming am Hut hatte.

Ihr findet in dieser Liste neben der Übersicht auch die Preise der Spiele – hierbei handelt es sich um den offiziellen Preis aus dem Nintendo eShop, wenn man das Spiel einfach als Download möchte. Bedenkt allerdings, dass sich viele der Spiele merklich günstiger bei anderen Händlern finden lassen.

Die folgende Liste ist dabei nicht als Ranking zu sehen. Es handelt sich um Spiele, die alle gleichermaßen für Kinder geeignet sind – wenn auch teilweise für unterschiedliche Altersgruppen.

Alle dieser Spiele machen allerdings vor allem dann Spaß, wenn man bereits lesen kann oder zumindest jemanden hat, der mit Erklärungen hilft. Sonst kann der Einstieg schwierig werden.

Animal Crossing: New Horizons

Genre: Simulation / Aufbauspiel | Spieler: 1 – 4 | Erschienen: 20.03.2020 | Kosten (im Nintendo eShop): 59,99 €

Altersfreigabe: USK ab 0 Jahre – allerdings ist Lesen (oder Erklärung durch Eltern) hilfreich

Was ist das für ein Spiel? Animal Crossing ist ein buntes, freundliches Spiel, das ohne viel Action auskommt, aber trotzdem Spaß macht. Man schlägt ein Lager auf der ganz persönlichen Insel im Meer auf – und beginnt nun, dieses Paradies im Meer nach euren Wünschen zu gestalten.

Eine Bühne mit Musikinstrumenten errichten? Kein Problem! Ein Fußballfeld gestalten? Auch das ist möglich. Es gibt Deko-Objekte vom einfachen Hydranten bis hin zu riesigen Leuchttürmen oder Saurier-Statuen, die man erspielen kann.

Darüber hinaus tauchen immer mehr Bewohner auf der Insel auf. Hierbei handelt es sich um Tiere, die ihre ganz eigenen Persönlichkeiten mitbringen. Eine gut gelaunte Kuh mit losem Mundwerk, rockende Biber, Koalas, Bären, Eichhörnchen – so ziemlich alles ist dabei. Zu diesen Bewohnern lassen sich Freundschaften aufbauen, man kann Dinge tauschen oder bei Problemen helfen.

Ansonsten wird den lieben langen Tag geangelt, Insekten gefangen oder eben die Insel gestaltet. Zudem gibt es immer wieder Sonder-Events, die Abwechslung reinbringen.

Das Ganze ist aber überaus ruhig, angenehm und ohne große Fallen. Die meiste Action gibt es, wenn man auf fiese Spinnen oder Bienen trifft, die angreifen können – aber auch das ist ein eher seltener Fall.

Animal Crossing eignet sich also wunderbar, wenn es um entspannte Videospiele geht. Außerdem kann man, wenn man möchte, gemeinsam mit der Familie an einer Konsole spielen, oder die Inseln von Freunden besuchen.

Animal-Crossing-Alternativen abseits der Switch findet ihr übrigens hier.

Minecraft

Genre: Adventure / Aufbauspiel | Spieler: 1 – 8 | Erschienen: 21.06.2018 | Kosten (im Nintendo eShop): 29,99 €

Altersfreigabe: USK ab 6 Jahre

Was ist das für ein Spiel? Minecraft ist absolut kein Geheimtipp mehr, was Spiele für Kinder angeht. Viel mehr ist es ein Klassiker geworden, der aber immer noch zahlreiche Spieler begeistert.

In Minecraft geht es in allererster Linie darum, die eigene Kreativität auszuleben. Materialien abbauen, Werkzeuge herstellen und dann bauen, wonach auch immer einem der Sinn steht – das ist der Kern von Minecraft.

Das ganze Spiel wird dabei in einer freundlichen Block-Optik gehalten, die vielleicht ein wenig veraltet wirkt, aber auch den Charme von Minecraft ausmacht.

Ein bisschen Action gibt es in Minecraft auch, wenn man möchte: Man kann auf Gegner treffen, Survival-Modi spielen und sich Basen bauen, um sich gegen Bedrohungen zu schützen.

Dementsprechend ist das Spiel neben dem kreativen Aspekt auch was für Kinder, die sich einer Herausforderung stellen möchten.

Yoshi’s Crafted World

Genre: Action / Plattformer | Spieler: 1 – 2 | Erschienen: 29.03.2019 | Kosten (im Nintendo eShop): 59,99 €

Altersfreigabe: USK ab 6 Jahre

Was ist das für ein Spiel? Es wird kaum niedlicher als in Yoshi’s Crafted World: Der kleine, grüne Saurier bewegt sich durch eine farbenfrohe Bastelwelt, sammelt alle möglichen Gegenstände und muss sich dabei wenig furchterregenden Gegnern stellen. Interessant: Man kann sogar die “Rückseite” der Level erkunden und so einen neuen Blickwinkel auf die Materialien bekommen, aus denen sie zusammengesetzt sind.

Yoshi läuft und hüpft durch die Welt, muss Sprungpassagen überwinden, mit Eiern werfen und Rätsel lösen. Aber: Allzu schwierig wird das ganze nicht. Yoshi’s Crafted World ist ein einfaches, freundliches Jump’n’Run mit niedriger Einstiegsschwelle.

Es gibt sogar einen “Entspannt”-Modus, in dem die Yoshis Flügel bekommen und fiese Runterfall-Hindernisse einfach überfliegen – falls es doch mal zu Frust kommen sollte. Und wer möchte, kann das Spiel mit den Joy-Cons auch einfach zu zweit bestreiten.

Captain Toad: Treasure Tracker

Genre: Puzzle-Spiel | Spieler: 1 – 2 | Erschienen: 13.07.2018 | Kosten (im Nintendo eShop): 39,99 €

Altersfreigabe: USK ab 6 Jahre

Was ist das für ein Spiel? Wie Yoshi kennt man auch den kleinen Pilz Toad aus der Super-Mario-Welt. Der wird hier selbst zum Held: Als Schatzsucher ist Captain Toad auf würfelförmigen Levels unterwegs, um goldene Sterne einzusammeln.

Um das zu schaffen, muss sich Toad irgendwie einen Weg über die unterschiedlichen Würfel bahnen. Im Gegensatz zu Yoshi oder Mario ist Toad allerdings kein Hüpfer. Toad verzichtet in “Treasure Tracker” auf Sprünge, sondern konzentriert sich darauf, Schalter umzulegen, Gegner per Touchscreen zu blockieren oder mit Rüben zu werfen.

Besonders cool: Die Level lassen sich rotieren, sodass man aus verschiedenen Winkeln auf die Würfel schauen kann – und teilweise auch muss. Oft kommt es auf das Finden geschickter Lösungen und das richtige Timing an. Dazu kommen Bosskämpfe, Minispiele und Bonus-Herausforderungen, die etwas anspruchsvoller sind, als die einfacheren Grund-Rätsel.

Zudem bietet das Spiel einen Unterstützungs-Modus. Hier kann ein zweiter Joy-Con genutzt werden, um mit Rüben auf Feinde zu schießen oder Tipps zu geben. Eltern oder Geschwister können so helfen, wenn es beim Vorankommen mal hakt. Seit einem Update im Jahr 2019 gibt es außerdem einen richtigen Koop-Modus, sodass man alle Levels zu zweit spielen kann.

Mario Kart 8 Deluxe

Genre: Rennspiel | Spieler: 1 – 4 (lokal), 12 (online) | Erschienen: 25.04.2017 | Kosten (im Nintendo eShop): 59,99 €

Altersfreigabe: USK ab 0 Jahre

Was ist das für ein Spiel? Mario Kart 8 Deluxe hat mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel, ist bis heute aber immer noch eines der am meisten verkauften Spiele auf der Switch. Kein Wunder: Das bunte, actiongeladene Rennspiel macht einfach Laune – nicht nur als Kind, sondern in so ziemlich jeder Altersstufe.

Das Spiel bietet zahlreiche Figuren aus der Mario- und erweiterten Nintendo-Welt (so sind etwa Link oder die Inklinge dabei), jede Menge Strecken und Cups sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Rennautos und Motorräder. Die Kombinationsmöglichkeiten sind breit gefächert.

Bei den Rennen selbst kommt es nicht nur auf das Geschick hinterm Steuer an, sondern auch auf den schlauen Einsatz verschiedener Items: Von der Banane, die Verfolger ausrutschen lässt, über Koopa-Panzer und Kugel-Willis ist alles Mögliche dabei, um Gegner ins Schleudern zu bringen. Wer weiter hinten ist, kriegt dabei die besseren Items – so bleiben die Rennen spannend.

Mario Kart bietet verschiedene Schwierigkeits-Grade und Geschwindigkeiten, sodass man auf jeder Leistungsstufe einen guten Einstieg findet. Zwischen dem 50cc-Cup auf “einfach” bis zum Online-Match gegen Gegner aus aller Welt stehen jede Menge Stufen, die man einstellen kann.

Man sollte allerdings beachten: Wenn das Leistungsgefälle untereinander zu hoch ist, kann es zu Stress kommen. Denn es kann ganz schön frustrierend sein, bei Mario Kart gerade so noch über die Ziellinie zu kriechen, während Geschwister vorne davon rasen.

