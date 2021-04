Dazu kommt auch noch immer wieder Werbung für den Ingame-Shop. Besondere Angebote sollen euch zum Zahlen animieren und wer alle Charaktere spielen möchte, muss in die Röhren, also die Loot-Boxen des Spiels, investieren. Dazu kommt dann noch eine ordentliche Portion Glück, damit man die richtigen Charaktere zieht. Spieler, die dann Geld investieren, haben meist bessere Charaktere, die euch im Rennen beispielsweise mehr Items oder mehr Schnelligkeit bringen.

Das fällt negativ auf: Ein großer Kritikpunkt ist der Pay2Win-Aspekt in Mario Kart Tour. Um manche Cups freizuschalten, braucht man Sterne, die man bei den Cups davor verdienen kann. Um alle Cups freizuschalten, braucht man aber so viele Sterne, dass man entweder fast jede Strecke perfekt abschließen muss oder alternativ eben zum Echtgeld greift.

Alternativ gibt es den Online-Modus, in dem ihr euch mit anderen Spieler auf der ganzen Welt messt. Dabei könnt ihr aber auch einen eigenen Raum erstellen, in dem ihr Freunde herausfordert.

Anders als auf der Konsole fahrt ihr hier 2 Runden pro Strecke, aber könnt genauso eure Gegner mit den altbekannten Items attackieren. Es gibt unter anderem Raketen, Panzer und die verhassten Bananen. So feuert ihr eure Kontrahenten ab und strebt den ersten Platz an.

Warum stellen wir euch dieses Spiel vor? 2017 kam mit Mario Kart 8 Deluxe das letzte richtige Mario Kart auf die Nintendo Switch gekommen. Genau dieses Spiel boomt aktuell auf der Streaming-Plattform Twitch. Deutsche Streamer wie MontanaBlack oder EliasN97 zeigen aktuell regelmäßig das Rennspiel , sodass es eine Art zweiten Frühling erlebt. In den letzten 30 Tagen landete Mario Kart auf Platz 6 der beliebtesten Spiele in Twitch Deutschland (via sullygnome )

