Mario Kart 8 ist groß auf Twitch, weil deutsche Top-Streamer um viel Geld fahren

Zahlreiche deutsche Twitch-Streamer messen sich aktuell in Mario Kart 8. Das geht sogar so weit, dass Streamer wie MontanaBlack oder EliasN97 große Turniere mit tausenden Euro als Preisgeld veranstalten.

Das läuft aktuell auf Twitch: Schaut man sich die ganz großen Streamer in Deutschland an, dann läuft dort aktuell oftmals Mario Kart 8. Es werden sogar richtige Turniere organisiert, in denen dann zahlreiche Streamer gegeneinander antreten. Es wird gebrüllt, geflucht und gejubelt und den Zuschauern gefällt es. So entwickelte sich Mario Kart 8 in den letzten Tagen auf Twitch Deutschland zu einem der beliebtesten Spielen.

Wir zeigen euch, was aktuell auf Twitch abgeht und welche Streamer am Erfolg beteiligt sind.

So läuft Mario Kart 8 auf Twitch

Diese Streamer sind dabei: Angeschaut haben es sich fast alle ganz großen Streamer in Deutschland. Dazu zählen unter anderem:

MontanaBlack

Trymacs

EliasN97

Amar

MckyTV

Knossi

unsymphatischTV

Inscope21

SidneyEweka

NiklasWilson

repazmois

SolutionPlayz

Damit sind zahlreiche Streamer dabei, die auch zu den größten Streamern in Deutschland gehören.

Was machen die Streamer in Mario Kart? In vielen Fällen haben sich einfach einige Streamer zusammengesetzt und gemeinsam Mario Kart gezockt. Es wurden allerdings auch in den letzten Tagen zwei große Turniere abgehalten. Sie wurden von EliasN97 beziehungsweise MontanaBlack organisiert.

Dort traten dann große Streamer gegeneinander an und es ging um viel Preisgeld.

Das Gewinnerteam vom Eligella-Cup strich 6.000 Euro Preisgeld ein

Beim Turnier von MontanaBlack ging es um insgesamt 7.250 Euro, wobei der Gewinner alleine 3.000 Euro einstrich

Hier binden wir euch ein Video zum Eligella-Cup ein, damit ihr eine Vorstellung vom Ablauf bekommt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Warum ist das so erfolgreich? Vor allem die Zusammenlegung des Contents sorgt für viel Aufsehen. So streamte jeder Teilnehmer seine Sicht und kommentierte das Ganze. Dadurch hat man die gesammelten Zuschauerzahlen gebündelt auf das eine Spiel gelenkt.

Dazu kommt natürlich noch der Unterhaltungsfaktor von Mario Kart 8 und den einzelnen Streamern. So wird ohne Ende gemeckert, gelacht und sich gegenseitig aufgezogen.

Das ist Mario Kart 8: Das Rennspiel erschien 2014 für die Wii U und ist mittlerweile auch für die Nintendo Switch verfügbar. Ihr könnt euch dort einen von 36 Fahrern aussuchen und könnt zwischen 48 Strecken wählen.



So wie bei Mario Kart üblich gibt es allerhand furiose Items, die man auf seine Gegner feuern kann, um sie zu überholen. Wer am Ende als Erstes ins Spiel kommt, gewinnt die Runde.

Wie erfolgreich ist es? Die Zahlen sprechen für sich. In den letzten 14 Tagen landete Mario Kart 8 bei der Watch Time deutschlandweit auf Platz 6 und ließ damit Games wie FIFA 21, Minecraft oder den aktuellen Hit Valheim hinter sich.

In der Spitze schauten sogar 285.000 Zuschauer gleichzeitig bei Mario Kart 8 in Deutschland zu. Damit ist es das erfolgreichste Spiel auf Twitch und landet nur knapp hinter der Kategorie “Just Chatting”.

Bevor Mario Kart auf Twitch richtig erfolgreich wurde, waren Pokémon-Karten besonders beliebt. Der Streamer Trymacs hat davon besonders profitiert:

Trymacs hatte weltweit die meisten Subs auf Twitch – Was macht ihn so erfolgreich?