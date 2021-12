Ihr seid rund um die Feiertage oder zu Silvester mit Freunden oder Familie zusammen und sucht nach Spielen, die ihr gemeinsam genießen könnt? Dann ist die Nintendo Switch eine gute Wahl – hier findet ihr Spiele für Gaming-Profis wie Neueinsteiger.

Egal, ob mit der Familie oder im Freundeskreis: Spieleabende können eine ganze Menge Spaß machen. Das gilt sowohl für den typischen Brettspiel-Abend als auch für ein paar lustige Runden vor der Konsole.

Wichtig ist nur, dass man irgendwie Titel findet, mit denen alle etwas anfangen können. Gerade die Nintendo Switch bietet dabei einiges an Titeln, die sich ideal für bunt gemischte Gruppen eignen.

Ein paar Kandidaten aus den verschiedensten Richtungen stellen wir euch hier vor.

Was sind das für Spiele? Wir haben in dieser Liste vor allem Games zusammengestellt, die sowohl für Kinder, als auch für Eltern zugänglich sind, die bisher weniger mit Videospielen am Hut hatten. Es handelt sich in erster Linie um “freundliche, zugängliche Games”, die aber trotzdem anspruchsvoll sein können. Einige davon sind für Spieleabende geeignet und eher kurzfristig gedacht, während andere mehrere Tage beanspruchen können.



Es handelt sich hierbei um kein Ranking, die Spiele sind in beliebiger Reihenfolge aufgelistet.

Der Klassiker: Mario Party Superstars

Genre: Party | Spieler: 1 – 4 | Erschienen: 29.10.2021 | Kosten (im Nintendo eShop): 59,99 €

Was ist das für ein Spiel? Mario Party ist einer der ganz alten Hasen auf den Nintendo-Konsolen. Das Spielprinzip kommt dem eines typischen Brettspielabends wohl noch am nächsten: Ihr bewegt euch mit euren Figuren aus dem Mario-Universum mithilfe von Würfeln über ein Spielbrett, um Münzen und Sterne einzusacken.

Diese Bretter sind nicht nur liebevoll gestaltet, sondern auch mit Aktionsfeldern gewürzt. Mal gibt’s ein Item, ein alternativer Weg über das Spielbrett tut sich auf, man gewinnt oder verliert Münzen – und so weiter.

Die Highlights einer Runde sind allerdings die Minispiele. Hier tretet ihr in bunten Wettbewerben gegen eure Mitstreiter an. Das Spielprinzip ist dabei in der Regel schnell gelernt und auch nicht sonderlich kompliziert. Und: Wenn euch das eine Spiel nicht liegt, tut es vielleicht das nächste.

In “Superstars”, dem aktuellsten Ableger der Reihe, greift ihr übrigens aus 5 Spielbretter und über 100 Minispiele aus der Vergangenheit zurück. Seid ihr also selbst Mario-Party-Veteranen, könnte euch das ein oder andere bekannte Spiel unterkommen.

Übrigens: Alternativ gibt es auf der Switch auch noch “Super Mario Party”, das 2018 erschienen ist.

Wie viele können mitspielen? 1 bis 4 Spieler können sich in einer Party-Partie miteinander messen. Jeweils ein Controller wird benötigt, aber es ist mit einzelnen Joy-Cons spielbar. Gleichzeitig sind andere Controller ebenfalls möglich.

Der Freundschafts-Vernichter: Mario Kart 8 Deluxe

Genre: Rennspiel | Spieler: 1 – 4 lokal, 12 online | Erschienen: 28.04.2017 | Kosten (im Nintendo eShop): 59,99 €

Was ist das für ein Spiel? Ach, Mario Kart. In dieses Spiel kann man sich auch verlieben, wenn man mit Rennspielen sonst so gar nichts am Hut hat. Farbenfroh gestaltete Rennstrecken, abwechslungsreiche Items und, nebenbei bemerkt, ein toller Soundtrack sorgen für jede Menge gute Laune.

Zumindest, bis man zweieinhalb Runden vorne liegt, nur um dann einen blauen Panzer ins Gesicht zu bekommen und auf den letzten Metern noch von den nachjagenden Verfolgern überholt zu werden. Ein Klassiker, der schon für eine Menge Frust gesorgt hat.

Aber, einmal die Grundlagen: In Mario Kart könnt ihr verschiedene Figuren des Mario-Universums auswählen, sie in ein Kart (oder auf ein Motorrad) eurer Wahl setzen und dann in Einzelrennen, Rennserien oder Cups starten. Auf der Strecke fahrt ihr immer wieder durch bunte Item-Kisten, die euch mit Munition versorgen: Koopa-Panzer, Bananen, Blitze und Bob-Ombs sind nur einige der Items, mit denen ihr Sand ins Getriebe eurer Kontrahenten streuen könnt.

Grundsätzlich finden sich auch Anfänger in Mario Kart schnell zurecht. Es gibt sogar Hilfestellungen wie eine Art Spurhalteassistent oder einen automatischen Antrieb. Dazu kann man langsame Geschwindigkeiten und einfache Gegner-KI einstellen. Es ist eines der besten Spiele für Kinder.

Doch auch hier gilt: Echte Mario-Kart-Meister sind nur schwer zu schlagen, wenn man gerade die ersten Meter auf der Rennstrecke sammelt.

Wie viele Leute können mitspielen? An einer Switch können bis zu vier Spieler gegeneinander antreten.

Der kulinarische Stresstest: Overcooked

Genre: Kochspiel / Arcade | Spieler: 1 – 4 | Erschienen: 27.07.2017 | Kosten (im Nintendo eShop): 1,99 € (bis 06.01.2021, danach 19,99 €)

Was macht das Spiel aus? Overcooked hat erstmal einen ziemlich einfachen Zugang: Die komplette Steuerung ist nur auf wenige Knöpfe angewiesen und die Kombination aus Laufen, Sprinten und “Aktionstaste” – also Hacken, Kochen, Aufnehmen, Servieren und alles andere – ist schnell gelernt. Das gilt auch für Gaming-Anfänger und die ersten Rezepte sind leicht gemeistert.

Doch es dauert nicht lange, dass das Spiel anzieht. Dann wird der Zeitdruck in der Küche groß und ihr müsst mehrere Aufgaben auf einmal erledigen. Hier kommt der wahre Geist Overcookeds zum Vorschein: Plötzlich müsst ihr euch untereinander koordinieren, dürft euch nicht in den Weg laufen und müsst aufpassen, dass euch nicht die Küche abfackelt. Hier sind gute Absprachen gefragt.

Das ganze kann zwar stressen, dafür ist es aber auch wahnsinnig zufriedenstellend, wenn man ein kompliziertes Level gemeistert hat. Durch die absolut elementare Zusammenarbeit wird Overcooked zu einem der besten Couch-Koop-Spiele überhaupt.

Für den Einstieg kann man sich auf der Switch einfach das klassische Overcooked für kleines Geld runterladen. Allerdings gibt es auch “Overcooked 2” oder die Komplettsammlung “All You Can Eat” im Shop. Die sind umfangreicher, dafür aber auch etwas teurer. Das Spielprinzip macht aber in allen Versionen Spaß!

Wie viele Leute können mitspielen? Bis zu vier Kochbegeisterte können sich gleichzeitig in der Küche auf die Füße treten.

Superheldensause mit Story: Marvel Ultimate Alliance 3

Genre: Action | Spieler: 1 – 4 | Erschienen: 19.07.2019 | Kosten (im Nintendo eShop): 59,99 €

Was macht Marvel Ultimate Alliance 3 aus? Wenn ihr weniger nach einem Party-Spiel sucht, sondern ein Spiel mit Story, dann könnte der dritte Teil der Ultimate-Alliance-Reihe etwas für euch sein. Das Spiel erschien exklusiv für die Switch und stellt euch ein umfassendes Feld an Marvel-Superhelden zur Verfügung.



Das Spiel beginnt mit den Guardians of the Galaxy, doch schnell kommen weitere Favoriten wie Spider-Man, Captain America, Iron Man, Captain Marvel oder Black Widow dazu. Die Story dreht sich um die “Black Order” – also Thanos’ Schergen, die es auf die Infinity-Steine abgesehen haben. Wenn ihr Fans der Comics oder Filme seid, werdet ihr vieles wiedererkennen.

Nach einer kurzen Einführungsphase könnt ihr eure Helden beliebig austauschen und mit verschiedenen Fähigkeiten ausrüsten. In erster Linie prügelt ihr euch in der Top-Down-Perspektive durch bunte Level, ähnlich wie bei Diablo – nur ist alles deutlich farbenfroher und netter. Loot gibt es nicht wirklich, aber ihr könnt mit allen Helden auf einzigartige Fertigkeiten zugreifen, die sich auch noch kombinieren lassen.

Ultimate Alliance 3 ist kein besonders schwieriges Spiel, in das auch Einsteiger schnell reinfinden werden. Manchmal kann die Kameraperspektive etwas stören, aber alles in allem läuft das Spielgeschehen vor allem auf dem großen Bildschirm flüssig. Wenn ihr Marvel-Fans seid oder zumindest ein wenig für Superhelden übrig habt, könnt ihr hier problemlos ein paar spaßige Stunden mit Freunden oder Familie zubringen.

Wie viele können mitspielen? Insgesamt können bis zu vier Spieler im Superhelden-Team mitmischen und die gesamte Story gemeinsam erleben.

Auf der nächsten Seite findet ihr noch mehr Mario sowie Spiele zum Rumhüpfen oder Runterkommen. Außerdem stellen wir euch als Bonus ein Singleplayer-Spiel vor, das aber gemeinsam mehr Spaß macht.