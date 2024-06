NPC aus einem Hit auf Steam hat anstößigen Namen, wird zum Ursprung zahlreicher Memes, muss um seine Existenz bangen

Die Community des Steam-Spiels Manor Lords hat an einem NPC einen ganz besonderen Gefallen gefunden. Sein Name wirkt nämlich nicht ganz jugendfrei, ist aber laut Entwickler Slavic Magic historisch korrekt. Spieler konnten nun abstimmen, ob sein Name geändert wird.

Um welchen NPC geht es? Die Namen der Bauern in Manor Lords werden zufällig aus einem Pool generiert. Dabei kann es passieren, dass einer der NPCs den Namen Cuntz trägt. Dabei kann es sich durch den Zufall um einen Ochsenknecht, Totengräber oder Schmied handeln.

Der Name wirkt auf einige Spieler anstößig. Sie leiten ihn vom englischen „cunt“ ab, was ein Begriff für das weibliche Geschlechtsorgan ist. Der NPC wurde deshalb zur Zielscheibe vieler Memes. Im folgenden reddit-Beitrag findet ihr ein Beispiel:

Was ist die Folge? Die Community wand sich an den Entwickler und bat ihn, den Namen zu entfernen. Entwickler Grzegorz Styczeń versicherte jedoch, dass es sich dabei nicht um das vulgäre Wort, sondern um einen historisch korrekten Namen handeln würde. Der Name sei aus einer Volkszählung im 14. Jahrhundert entnommen worden (via reddit).

Einige Fans erklärten, dass der Name die Abkürzung zu Konrad sei und deshalb seine Daseinsberechtigung hätte. Doch die Erklärung reichte den Kritikern offenbar nicht, weshalb es nun zu einer Abstimmung kam.

Im folgenden Video könnt ihr das Strategiespiel Manor Lords näher betrachten:

Anstößiger Name aus Manor Lords wird zur Abstimmung freigegeben

Wie lief die Abstimmung ab? Der Entwickler erstellte auf dem Discord von Manor Lords eine Abstimmung. Die Fangemeinde sollte demokratisch entscheiden, ob Cuntz seinen Namen behalten darf. Die Alternative wäre es, den Namen zu Konrad zu ändern.

Mittlerweile ist die Umfrage beendet worden. Ganze 8.185 Spieler haben über die Existenz von Cuntz entschieden. Folgende Stimmen wurden in dieser Zeit abgegeben;

Cuntz darf weiterhin bleiben: 6.921 Stimmen (85 %)

6.921 Stimmen (85 %) Cuntz wird gegen Konrad ausgetauscht: 1.264 Stimmen (15 %)

Und der Sieg geht an: Cuntz! Das Entwicklerteam wird den Namen nicht aus dem Spiel entfernen. Es könnte sein, dass sich der Witz mit der Zeit abnutzt und die Community keinen Gefallen daran findet, Cuntz für Memes zu verwenden.

Was ist Manor Lords? Bei Manor Lords handelt es sich um ein Strategiespiel, das im April auf Steam erschienen ist. Es befindet sich derzeit noch im Early Access, kommt auf Steam aber schon jetzt auf 88 % positive Wertungen. Es war zeitweise das meistgewünschte Spiel auf Steam.

Der Titel kommt nicht nur bei der breiten Masse, sondern auch bei Twitch-Streamern gut an. Strategie-Experte Maurice Weber erklärte beispielsweise, was er an Manor Lords mag. Es fühle sich an wie ein Aufbauspiel der Zukunft und sei äußerst detailverliebt. Sein vollständiges Fazit könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen: „Manor Lords ist DAS Aufbauspiel der Zukunft“ – Deutscher Strategie-Experte erklärt, was den Steam-Hit auszeichnet