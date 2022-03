Ein Patch in Lost Ark löst fast alle Probleme und ein Oldschool-MMORPG stirbt

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Erzählt mal, was war denn euer persönliches Highlight? Oder haben wir vielleicht sogar etwas Wichtiges vergessen? Habt ihr vielleicht selbst etwas Spannendes erlebt, was ihr uns erzählen wollt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Diese Woche hat ein großes Update in Lost Ark sich mit fast allen Problemen befasst, ein Oldschool-MMORPG ist gestorben, Guild Wars 2 hat eine neue Erweiterung angekündigt und New World eine neue Waffe gezeigt. Wir haben die wichtigsten MMORPG-News der Woche für euch zusammengefasst.

Insert

You are going to send email to