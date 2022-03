Shooter-Geheimtipp auf Steam verdoppelt seine Spielerzahl nahezu – Verlängert jetzt die Beta

The Cycle: Frontier befindet sich gerade in der Beta-Phase auf Steam und findet offenbar Anklang bei den Spielern. Das will das deutsche Entwickler-Studio Yager nun ausnutzen.

Eigentlich sollte die aktuell laufende „Closed Beta 2“ des Shooters „The Cycle: Frontier“ nur noch bis zum 04. April laufen. Doch weil gerade einige Spieler ihren Weg in die Testphase gefunden haben, wird diese nun bis zum 19. April verlängert.

Wie die Entwickler in einer Mitteilung erklärten, hat man die Höchstzahl der gleichzeitig aktiven Spieler nahezu verdoppeln können. Das bestätigt auch ein Blick auf SteamCharts: Nachdem man beim ersten Playtest im Herbst 2021 noch auf 8.729 Spieler im Peak kam, waren es nun schon 15.764 auf einen Schlag.

Auch auf Twitch wurde das Spiel offenbar bemerkt: „The Cycle: Frontier war am Sonntag unter den Top drei Trending-Games auf der Streaming-Plattform Twitch“, so die Mitteilung der Entwickler. Deshalb habe man sich nun entschieden, die Beta auszuweiten und so noch mehr Feedback einzusammeln.

Kann man noch mitmachen? Wer an der Beta teilnehmen möchte, kann noch versuchen, sich über Steam oder auf der The-Cycle-Website für den Epic Games Store zu registrieren und einen Zugang zu bekommen.

Was ist The Cycle: Frontier?

Das ist The Cycle: Frontier: Ursprünglich wollte The Cycle mal auf Battle-Royale- und PvE-Elemente setzen, wagte dann aber eine Neuausrichtung.

Mit „The Cycle: Frontier“ werdet ihr auf einem fernen Planeten ausgesetzt, auf dem ihr um euer Überleben kämpfen müsst. Dabei könnt ihr Loot einsammeln und Ressourcen wie Erz abbauen. Einmal gesammelt müsst ihr die Sachen möglichst schnell zum Schiff bringen, bevor sie euch wieder abhanden kommen.

Zudem führt auch der Tod zum Verlust eurer Ausrüstung. Und der lauert überall: Denn nicht nur die hiesigen Kreaturen wollen euch ans Leder, auch reale Mitspieler können euch das Leben schwer machen. Denn: The Cycle: Frontier verbindet auch weiterhin PvE und PvP miteinander.

Vorsicht ist also geboten, wenn ihr Durchhalten wollt. Und wenn Überleben generell etwas ist, worum ihr in Spielen gerne kämpft: Hier findet ihr die aktuell besten Survival-Games für PlayStation, Xbox und PC.