Deutscher Shooter-Geheimtipp auf Steam startet morgen in die 2. Beta – So macht ihr mit

The Cycle ist ein Science-Fiction-Shooter vom Berliner Studio Yager. In dem Spiel mit PvE- und PvP-Elementen begebt ihr euch auf die Oberfläche eines gefährlich...

Insgesamt könnte sich ein Blick in The Cycle: Frontier lohnen, wenn ihr etwas Abwechslung an der Shooter-Front sucht. Für MeinMMO gehört es zu den interessantesten Releases in Sachen Multiplayer-Shooter 2022.

Was in der Beta steckt, zeigt auch das folgende Video:

Was ist das für ein Spiel? The Cycle: Frontier ist ein PvPvE-Shooter des deutschen Entwicklers Yager. Das Spiel ist Free2Play und mischt Shooter-Gameplay mit Survival-Elementen.

Wie die Entwickler erklären, hat man seit der ersten Closed Beta ordentlich an The Cycle: Frontier gearbeitet und neue Features hinzugefügt. Nun soll die zweite Closed Beta beginnen.

