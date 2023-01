LoL bannt sogar Super-Stars permanent vom besten Server der Welt, um ein Problem zu lösen

Das MOBA League of Legends wird weltweit gespielt, aber als bester Server gilt der in Südkorea: Spieler aus aller Welt strömen auf den südkoreanischen Server, um sich dort mit den Top-Spielern der LCK wie Faker zu messen. Doch Riot Games schiebt dem 2023 einen Riegel vor: Man bannt Spieler gnadenlos vom Server, sogar südkoreanische Superstars wie „The Shy.“

Warum gilt der südkoreanische als der beste Server für LoL?

Das Niveau, auf dem League of Legends weltweit gespielt wird, ist extrem unterschiedlich. Vor allem in den USA beschwert man sich praktisch ständig, dass selbst auf hohem Niveau die Spiele in der Solo-Queue zu schwach sind, viele nur Unsinn machen und man daher einen erheblichen Nachteil habe, wenn man in Nordamerika spiele.

Der südkoreanische LoL-Server gilt aber vielen als der beste Server der Welt. Spieler aus den USA, China oder Europa loggen sich dort gerne ein, manche ziehen sogar extra nach Südkorea, um in einem Boot-Camp zu trainieren und besser zu werden.

Doch jetzt gibt es Schwierigkeiten im Paradies.

Wetten auf Spiele der Solo-Queue nehmen überhand, werden zum Problem

Das ist das Problem: In LoL, wie auch in Valorant, macht sich Ärger breit: Leute haben angefangen, auf den Ausgang von Spielen in der Solo-Queue Geldwetten abzuschließen, vor allem wenn an dem Match Profi- und Star-Spieler beteiligt sind.

Das führt zur Manipulation von Spielen und vermasselt Profis die Möglichkeit, ordentlich zu trainieren.

Riot Games hat daher eine harte neue Regel erlassen: Es wird jeder permanent vom südkoreanischen Server gebannt, der nicht selbst in Südkorea lebt.

Politiker will Gesetz ändern, damit Faker weiter LoL spielen kann

Riot wirft jeden Profi aus Solo-Q in Südkorea raus, der nicht in Südkorea lebt

Diese Auswirkungen hat das: Riot Games meint diese Bannwelle so ernst, dass jetzt sogar der südkoreanische Star-Spieler Kang „TheShy“ Seung-lok gebannt wurde, ein früherer Weltmeister.

Denn TheShy stammt zwar aus Südkorea und wurde dort geboren, hat seine Karriere aber in der chinesischen LPL fortgesetzt. Obwohl er ein großer Name in der südkoreanische Solo-Queue war und in Südkorea aufgewachsen ist, wurde er nun permanent vom Server gebannt, wie in einem Clip live zu sehen ist, in dem er versucht, wieder auf die Server zu kommen.

Auch andere Südkoreaner, die in China spielen, wie Ruler sind vom Bann betroffen.

Von Riot heißt es (via twitter):

Viele Solo-Accounts, die an ausländische Profis verliehen wurden, hätte man 2023 zurückgezogen.

Wer extra nach Südkorea kommt, um dort Bootcamping zu betreiben, dem werde man einen Account leihen – aber auch nur für die Zeit, in der sich der Profi in Korea aufhält.

LoL auf hohem Niveau kann sich auszahlen:

