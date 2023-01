Stream-Sniping trifft Krypto-Wetten: Betrüger nutzen Ranked-Matches in Valorant, um dick Kohle zu scheffeln

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Für Fans der Riot-Spiele ist das kein neues Phänomen. Auch das MOBA League of Legends kämpft schon länger mit ähnlichen Problemen. Riot Korea ging schon vor über 2 Jahren gegen solche Methoden vor ( via dotesports.com ), doch die Profis wünschen sich eine stärkere Unterstützung vom Entwickler.

Hat man also irgendwie jemanden in das Match eingeschleust, kann man richtig Kohle scheffeln.

Die wettenden Spieler versuchen, in die Matches der Profis zu kommen und das Ergebnis zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Es reicht auch, wenn man einen der Spieler im Match beeinflussen kann – man selbst muss gar nicht in dem Match sein.

Es gibt Internet-Seiten, die sich darauf spezialisiert haben, Wetten auf Ranked-Matches in Valorant anzunehmen. Die wollen eigentlich nur in der Solo-Queue ein paar Runden drehen, doch selbst auf diese Matches kann man wetten:

Was ist da los? In den letzten Monaten tauchten immer mehr Berichte von Profis auf, deren Matches von Wettbetrügern beeinflusst werden.

Doch was ist, wenn es nicht um solche große Ereignisse mit viel Aufmerksamkeit geht? Was, wenn man nur auf Ranked-Matches von Valorant-Profis wettet, die im Solo-Matchmaking ihren Skill trainieren und dazu streamen?

Schon seit mehreren Monaten nutzen Betrüger die Streams von Profis im Shooter Valorant , um Wetten mit Krypto-Währungen zu manipulieren. Manche Profis sind mittlerweile an einem Punkt, an dem sie Spiele absichtlich verlieren, um dem Trend entgegenzuwirken.

