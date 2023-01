Gamer kauft Gaming-PC mit RTX 3080Ti, zockt 1 Jahr mit viel zu wenig FPS – Und merkt’s nicht mal

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Was denkt ihr? Hat der Nutzer das Geld für seinen Gaming-PC falsch investiert oder hat er einfach bloß Pech gehabt? Schreibt es uns gern in den Kommentaren.

Anderen Nutzern in der Community geht es ähnlich. Für viele sind das nur Leute, die mit ihrer neuen, tollen RTX 4000er-Grafikkarte auf reddit angeben wollen, ohne wirklich zu wissen, was sie da eigentlich gekauft haben.

Wie reagiert die Community? Ziemlich zwiegespalten. Viele Nutzer können einfach nicht verstehen, warum jemand tausende Euro in ein Gaming-System investiert und dann solche simplen Probleme nicht einfach lösen könne. So schreibt jemand auf reddit.com:

Er hat versucht, MSI Control Center oder was auch immer zu installieren und hatte Probleme, weil die Apps von MSI, abgesehen von Afterburner, schlecht sind. Ich habe versucht, über Discord zu helfen, als ich bemerkte, dass er nur bei 60hz auf einem 165hz Monitor spielte. Als wir das in der Nvidia-Systemsteuerung ändern wollten, stellte ich fest, dass die Anzeigeeinstellungen nicht vorhanden waren.

Der besagte Nutzer hatte jedoch sein HDMI-Kabel an das Mainboard anstatt an die Grafikkarte angeschlossen. Er zockte daher wochenlang auf seinem Prozessor mit Grafikchip und nutzte gar nicht die Performance der RTX 3080Ti. Das stellte ein Freund von ihm fest, der die Story auf reddit.com postete:

Was genau ist schiefgelaufen? Wer seinen Gaming-Monitor an seinen Rechner anschließen möchte, der muss für gewöhnlich das HDMI-Kabel des Monitors an die Grafikkarte anschließen. Eine Alternative zu HDMI stellt DisplayPort dar .

