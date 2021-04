DisplayPort oder HDMI – Welches Kabel ist für Gaming besser?

Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr mit einem DisplayPort-Kabel mehrere Monitore leicht in Reihe schalten könnt. Bei HDMI müsst ihr jeden Monitor einzeln an eure Grafikkarte anschließen.

Für wen HDMI oder DisplayPort die bessere Wahl ist, hängt von der Plattform ab, auf der ihr unterwegs seid. Denn je nachdem, ob ihr an der Konsole oder am PC zockt, ist einer der beiden Standards die bessere Wahl:

Was bedeutet Übertragungsrate bei einem Kabel? Die Übertragungsrate wird in Gigabit pro Sekunde angegeben. Je höher die Übertragungsrate, desto mehr Daten können transportiert werden. Höhere Auflösung brauchen eine höhere Leistung als niedrige Auflösungen.

Was gibt es für Versionen? Auch von DisplayPort gibt es mehrere Entwicklungsstufen. Die neuste Version ist DisplayPort 2.0, das werdet ihr aber aktuell noch bei keinem Gerät finden. Derzeit setzen so ziemlich alle Geräte auf DisplayPort 1.4. Das reicht, um 4K-Inhalte mit 144Hz wiederzugeben. Mit DisplayPort 2.0 sollen dann auch 16K-Inhalte mit 60Hz möglich sein.

Was gibt es für Versionen? HDMI wurde über die Jahre hinweg weiterentwickelt und verbessert. Aktueller Stand ist HDMI 2.1. Hier ist die Leistung und die Übertragungsrate am schnellsten. Das heißt, mit HDMI 2.1 könnt ihr Video in 8K mit 60Hz und 4K-Inhalte mit 120Hz wiedergeben.

HDMI steht eigentlich für “High-Definition Multimedia Interface”. Der Anschluss erlaubt, sowohl Video als auch Audio in hoher Qualität von der Konsole oder PC an den Fernseher oder Monitor zu übertragen.

Doch welche Vorteile und Nachteile haben die beiden Standards eigentlich und welcher eignet sich langfristig besser fürs Gaming? MeinMMO erklärt euch in diesem Artikel die Unterschiede zwischen den Kabeln und stellt euch am Ende vor, wer sich für welches Kabel entscheiden sollte.

