LoL-Streamer träumt von großer Karriere auf Twitch – Lebt jetzt bei Oma und Opa

Ein Streamer für League of Legends hatte Pläne, 2021 mit Twitch voll durchzustarten. Er wollte sein Studium unterbrechen und vom Streamen leben. Doch ein Bann ruiniert seine Pläne. Nun wohnt er bei den Großeltern und bettelt um Hilfe.

Das waren die Pläne des Streamers: In einem Video erklärt der Streamer Nickichh seine Situation:

„Ich bin im 4. Jahr an der Uni […] eigentlich sollte ich jetzt im Mai wieder anfangen, aber ich hab den Start auf September verschoben. Ich hab geplant, Vollzeit zu streamen. Meine Zahlen wurden richtig gut, ich hatte eine Menge Subscriber, ich hatte überall neue Bestwerte. Ich dachte: Jetzt ist meine Chance, Vollzeit-Streamer zu werden und mich ein paar Monate nur auf Streaming zu konzentrieren. Dann hat mich der Bann getroffen, ich bin total mit den Nerven runter. Ich fühl mich wie Scheiße. Ich mein, Bro: Ich bin zu meinen Großeltern gezogen und stream hier aus der Hotel-Lobby …“ Der Twitch-Streamer Nickichh (4.500 Follower)

Permanenter Bann reißt Streamer aus allen Träumen

Warum geht es ihm so schlecht? Der Streamer hatte, zumindest nach seinen Maßstäben, grade einen Lauf:

Er etablierte sich langsam als LoL-Streamer und hatte in den letzten 90 Tagen drei Ausreißer-Streams mit in der Spitze mehr als 1000 Zuschauern. Im Schnitt unterhielt er 117 Zuschauer mit LoL auf Twitch

er hat in den letzten 3 Monaten 1500 Follower gewonnen und war damit doppelt so erfolgreich wie in den 90 Tagen zuvor

er sah offenbar eine Perspektive, den Twitch-Kanal weiter auszubauen und vom Streamen zu leben.

Aber ein permanenter Twitch-Bann hat ihn aus der Bahn geworfen. Seitdem wirkt er geknickt und mit den Nerven runter.

Deshalb wurde er von Twitch permanent gebannt: Normalerweise werden Streamer dafür gebannt, etwas echt Dummes zu machen. Doch dem Streamer wird vorgeworfen, nichts getan zu haben.

Er wurde gebannt, weil in seinem Kanal „Hassnachrichten“ zu lesen waren, die nicht moderiert wurden. Auf Twitch wird vom Streamer erwartet, solche Hassnachrichten zu löschen und zu unterbinden, offenbar hat Nick das nicht hinbekommen.

Nick glaubt, jemand hatte ihn auf dem Kieker und habe ihn bei Twitch angeschwärzt.

MontanaBlack erklärt, wie hart der permanente Twitch-Bann einen Kollegen trifft

Permanente Twitch-Banns sind für Streamer die Hölle

Was macht seine Situation so frustrierend? Normalerweise bekommen Streamer einen Bann über mehrere Tage oder in besonders schweren Neanderthal-Fällen für einen Monat, dann haben sie eine Perspektive, einen Tag, auf den sie hoffen können.

Nick hat aber einen permanenten Bann erhalten: Er muss erfolgreich beim Twitch Support Einspruch einreichen, um wieder auf Twitch streamen zu können. Aber die ignorieren ihn seit Wochen und er wird immer verzweifelter.

In einem Video auf Twitter fleht er jetzt jeden an, ihm doch zu helfen. Er habe schon bei großen Streamern und Hilfe gebeten und dem Support immer wieder geschrieben, aber da tue sich nichts.

Offenbar hatte sich der junge Mann eine große Karriere auf Twitch vorgestellt, hängt jetzt bei Oma und Opa ab und weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll.

Das steckt dahinter: Das Leben als „Twitch-Streamer“ wird für viele junge Leute, die sich für einen Karriereweg entscheiden, zusehends attraktiver. Es gibt mittlerweile viele erfolgreiche Streamer und immer wieder Leute, deren Karriere blitzschnell zu explodieren scheint.

Ein Leben als Influencer, das man selbst gestaltet, von Fans bewundert wird und einen Haufen Geld verdient – das wirkt schon attraktiver als das schnöde Studium mit abschließendem Karriere-Einstieg auf der untersten Stufe in einer Firma.

Aber auf jeden TommyInit, der es schafft, mit seinen Streams erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen, kommen zig Streamer wie Nick, die irgendwo auf dem Weg dahin, ins Straucheln geraten. Der Aufstieg zum Vollzeit-Streamer ist lang und voller Tücken.

Sogar wenn man es geschafft hat, sich auf Twitch zu etablieren und sich einen Namen in LoL gemacht hat, kann die Karriere immer noch ins Wanken geraten. So ging es dem Twitch-Streamer Hashinshin, der ein herausragender Top-Laner in der League of Legends war:

