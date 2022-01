Ehemaliger LoL-Profi beschwert sich über aktuelle Meta: „Ist verrückt, wie viel Schaden es gibt“

In League of Legends ist gerade die Season 12 gestartet. Doch die bekommt einiges an Kritik. Neben dem Chemtech-Drachen stören sich viele Spieler auch an dem hohen Schaden, den Bruiser gerade verursachen. Einer dieser Kritiker ist Tim “Nemesis” Lipovšek, der ehemalige Midlaner von Fnatic.

Was kritisiert der Spieler? Nemesis, dessen Vertrag 2020 von Fnatic nicht verlängert wurde, ist inzwischen ein Vollzeit-Streamer. In einem seiner Livestreams hat er sich zur aktuellen Meta geäußert. Ein Clip dazu ging viral und befand sich lange in den Top 5 im LoL-subreddit.

Dort zeigt der Midlaner ein Video, in dem der Champion Veigar gegen einen Olaf kämpft. Nemesis erklärt dazu: “Wenn ich jetzt gerade Veigar spielen würde, in Season 12, und dieser Olaf läuft mir über den Weg, wäre ich tot. Ich wäre buchstäblich verdammt tot.”

Doch obwohl Olaf mit Schwarzes Beil und Hextrinker zwei Items hat, die Schaden verursachen, gewinnt Veigar das Duell knapp. Der Streamer kommentiert das wie folgt: “Seht euch das an, er verursacht keinen Schaden. Was ich damit sagen will, ist, dass es verrückt ist, wie viel Schaden es jetzt im Spiel gibt, verglichen mit den alten Saisons.”

Der Clip, den Nemesis dabei zeigt, wurde entweder 2019 oder 2020 – als in den Seasons 9 oder 10 – aufgezeichnet.

Streamer bekommt viel Zuspruch für seine Aussage

Wie sehen das andere Spieler? In den Kommentaren im reddit stimmen die meisten Spieler der Aussage von Nemesis zu. Gerade die Bruiser – Tanks, die auch Schaden verursachen, etwa Olaf oder Renekton – sollen derzeit zu viel Schaden verursachen.

Ein Nutzer behauptet: “Bruiser sind jetzt gerade sowas wie Assassinen. Sie sterben in 1-2 Sekunden unter Fokus und brauchen nur 1-2 Sekunden, um einen AD-Carry zu töten.”

Der Top-Kommentar in dem Thread fasst die Situation wie folgt zusammen: “In League dreht sich gerade alles darum, wer den Feind schneller ausschaltet. League of Oneshots.”

Doch nicht nur an den Bruisern wird sich gestört. Einige Nutzer kritisieren auch den vielen Procs und “Schaden über Zeit”-Effekten. So erklärt ein Spieler:

Du wirst von einem Zauber von Brand getroffen. Du brennst jetzt für etwa 10 Sekunden und aufgrund seiner passiven triggert immer wieder Liandries. Du verlierst leicht 600 Leben nur durch eine Fähigkeit. Xerath-Support mit Ludens Echo. Jede Q macht jetzt 500-600 Schaden. Zauber-Schuhe brechen fast deinen kompletten Widerstand gegen Magie. Du musst alle 6 Sekunden einem Q ausweichen oder du verlierst ein Drittel deiner Lebenspunkte. via LoL-reddit

Seit wann gibt es zu viel Schaden? Die Kritik rund um den Schaden gibt es schon seit einigen Jahren. Viele Spieler machen als Zeitpunkt den Release von Runes Reforged aus der Pre-Season 8 aus. Damals wurde das Runen-System überarbeitet und damit kamen Effekte ins Spiel, die an dem zu hohen Schaden schuld sein sollen (via reddit).

Doch in der aktuellen Season 12 scheint das Problem am größten zu sein.

Was sagt Riot dazu? Im Thread hat sich der Riot-Entwickler Axes gemeldet und sich zu der Damage-Problematik geäußert. Er sagt, dass derzeit daran gearbeitet wird, den Schaden im Spiel insgesamt zu reduzieren. Eine solche Änderung könnte bereits während der Season kommen.

Zeitgleich gibt es jedoch große Diskussionen um den neuen Chemtech-Drachen. Der wurde bereits generft und ist immer noch zu stark:

