LEGO Fortnite: Gibt es PVP?

Der LEGO-Modus in Fortnite kommt bei den Spielern richtig gut an. Viele von ihnen fragen sich aber jetzt, ob PVP in dem Modus geplant ist. Auf MeinMMO erfahrt ihr dazu mehr.

LEGO Fortnite ist ein Survival-Crafting-Abenteuer, das aus LEGO-Steinen besteht. Der neue Modus bietet euch eine offene Welte, in der ihr eure Kreativität und Experimentierfreude beim gemeinschaftlichen Spielen mit bis zu acht Spielern ausleben könnt.

Kurz nach dem Start von LEGO Fortnite knackte der Modus die Marke von 2,4 Millionen Spielern und kam anscheinend richtig gut an.

Selbst MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller, der kein Fan von Fortnite ist, hat so seinen Spaß mit dem Modus.

Gibt es PVP in LEGO Fortnite? Wenn ihr grundsätzlich Fans von PVP-Modi in Spielen seid, müssen wir euch enttäuschen, denn: Für LEGO Fortnite ist derzeit kein PVP geplant. Somit könnt ihr weder zufälligen Spielerinnen und Spielern auf der Map, noch euren Freunden in dem Spiel den Gar ausmachen.

Für diejenigen, die lieber andere Spieler bekämpfen und sich in Matches beweisen wollen, eignet sich also weiterhin der Battle-Royale-Modus von Fortnite, der seinen Schwerpunkt auf PVP legt.

Für die Spieler, die außerhalb vom BR-Modus nach einer Herausforderung suchen, könnte der Survival-Modus in LEGO Fortnite dennoch spannend sein, da es dort zahlreiche Feinde und verschiedene Biome inklusive Wetterbedingungen gibt, die einem das Leben erschweren. Dort bekämpft ihr Feinde nicht mit gewohnten Schusswaffen, sondern mit dem Schwert oder der Armbrust.

Allerdings ist es nicht auszuschließen, dass Epic Games noch an dem LEGO-Modus herumschrauben wird, da die Entwickler offen für Feedback aus der Community sind und vieles davon in Fortnite umsetzen.

So wurde mit dem neusten Update 28.01.01 unter anderem das Movement im Battle Royale angepasst und die Sättigung der Lebensmittel in LEGO Fortnite erhöht. Hier seht ihr alle Änderungen:

Fortnite: Update 28.01.01 – Patch Notes für Battle Royale, LEGO, Racing und Festival