Fortnite: Update 28.01.01 – Patch Notes für Battle Royale, LEGO, Racing und Festival

Nachdem die Server in Fortnite wieder hochgefahren wurden, sind auch die Patch Notes bekannt. Wir haben das Wichtigste für euch zu Fortnite, LEGO, Racing und Festival auf Deutsch zusammengefasst.

Heute, am 19. Dezember, gingen die Server für das Update 28.01.01 down. Der Download steht nun allen nach den Wartungsarbeiten zur Verfügung und beträgt um die 1,673 GB. Das nächste Update ist laut Epic Games dann erst wieder für 2024 geplant.

Nachfolgend listen wir euch alle wichtigen Infos aus den Patch Notes zu Update 28.01.01 in allen Fortnite-Modi auf.

Alle Änderungen für Fortnite Battle Royale

Was viele Spielerinnen und Spieler von Fortnite vermutlich freuen wird, ist die überarbeitete Bewegungsgeschwindigkeit in Battle Royale. Zudem hat Epic Games mehrere Bereiche der Map in der Nacht, den Schaden mehrere Waffen sowie die Sichtbarkeit des Sturmrandes angepasst.

In dem Beitrag von Fortnite auf X erhaltet ihr einen Einblick in das überarbeitete Movement:

Patch Notes für Fortnite Battle Royale:

Movement:

Bewegungsgeschwindigkeit beim Ducken und Rennen wurde erhöht

Kamerabewegung wurde reduziert, Sichtänderung beim Sprinten angepasst

Bewegungsanimationen wurden aktualisiert, damit sie besser zu den Movementanpassungen passen.

Einstellungen für diagonale Bewegungen wurden zurückgesetzt falls ihr dort Einstellungen vorgenommen habt, müsst ihr diese also zum neuen Movement erneut anpassen



Erkennbarkeit von Medaillons:

Symbole von Hohe-Gesellschaft-Medaillons stechen auf der Karte jetzt mehr hervor und sind leichter zu sehen

Übersichtlichkeit der Minikarte wurde dort verbessert, wo sich mehrere Medaillon-Zonen nebeneinander befinden – vor allem in späteren Sturmphasen

Sichtbarkeit in der Nacht:

bestimmte Bereiche auf der Karte, in denen es nachts etwas zu dunkel war, wurden heller gestaltet

Sichtbarkeit des Sturms:

Sichtbarkeit des Sturmrandes wurde verbessert, damit seine Nähe leichter zu erkennen ist

Waffensymbole:

Waffensymbole der automatischen Rage-Schrotflinte und der Donner-Salvenmaschinenpistole wurden angepasst, unterscheiden sich optisch jetzt stärker und sind besser lesbar

Balanceanpassungen:

Flowberrys vergeben jetzt mehr Schilde

Waffenschaden erhöht von: Striker-Sturmgewehr, Ranger-Pistole, Schildbrecher-EMP-Granate, Pistole des ballistischen Schilds

Magazingröße des Schneeballwerfers wurde verringert

Magazingröße der Donner-Salvenmaschinenpistole wurde erhöht

Beutewahrscheinlichkeit des Schnitter-Scharfschützengewehrs wurde verringert

Der Kreis, der Besitzer eines Hohe-Gesellschaft-Medaillons markiert, ist jetzt kleiner

Schildregeneration von Hohe-Gesellschaft-Medaillons geschieht jetzt etwas verzögert, auch wurden die Regenerationswerte der Medaillons leicht verringert und füllen nicht mehr 100 % der Schilde auf (es sei denn, ihr habt alle fünf)

Alle Änderungen für LEGO Fortnite

Schon in der vergangenen Woche hat Epic Games ein paar Änderungen für LEGO Fortnite vorgenommen. So wurde unter anderem die Haltbarkeit von Waffen und Werkzeugen erhöht, der Schaden des Giftbereichs von Ungetümen wurde verringert, die Ladungen des Greifers auf 30 erhöht und das Spinnenvorkommen unter Steinen reduziert.

Mit Update 28.01.01 kamen heute folgende Änderungen hinzu:

Snacks wurden hinsichtlich ihrer Sättigung angepasst

ein Fehler, durch den Spieler ihre Gegenstände möglicherweise verlieren konnten, nachdem sie beim Übergang zwischen oberirdischer und unterirdischer Welt eliminiert wurden, wurde behoben

Alle Änderungen für Rocket Racing

Rennfahrerinnen und Rennfahrer mit hohem Rang mussten hohe Wartezeiten bei der Spielersuche in Kauf nehmen – das soll beobachtet und angepasst werden, wenn nötig

Kollisionen wurden angepasst und sind nicht mehr so gravierend

Spieler mit dem Rang Gold I müssen jetzt nur noch ein ganzes Rennen beenden, um den Auftrag abzuschließen und das Outfit „Jackie“ zu erhalten

Alle Änderungen für Fortnite Festival

Spielern wurde auf der Hauptbühne eine leere Songbibliothek angezeigt, nachdem sie Fortnite minimiert oder auf ähnliche Weise unterbrochen hatten. Der Fehler wurde behoben.

bei manchen Spielern traten Pausen vor dem Beginn von Songs auf, auch das sollte dadurch behoben sein

Fallschaden im Backstage-Bereich der Hauptbühne wurde deaktiviert

„Song neu starten“-Funktion wurde vorübergehend deaktiviert, während ein Fehler behoben wird, durch den das Spiel nicht mehr reagierte

Fehler in der Bestenliste wurden behoben, dies wird weiter beobachtet, um ihre Genauigkeit sicherzustellen

Das waren alle wichtigen Infos zu dem Update 28.01.01 für alle Fortnite-Modi. Welchen davon spielt ihr aktuell am liebsten? Seid ihr mit den Anpassungen zufrieden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Das Gerücht, der LEGO-Modus wäre nur für eine kurze Zeit verfügbar, kocht in der Community immer wieder auf. Jetzt hat sich der Entwickler zu Wort gemeldet:

