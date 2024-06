Was habt ihr und eine Brennstoffzelle gemeinsam? Ihr beide mögt Koffein

Wissenschaftler haben herausgefunden, was euch muntermacht, sorgt auch in Brennstoffzellen für eine höhere Effizient. Was das bedeutet.

Brennstoffzellen mögen Koffein? Koffein steckt ja in vielen beliebten Getränken, egal ob Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke oder in Energydrinks, es ist sehr beliebt, um sich wacher zu fühlen. Nach neuesten Erkenntnissen (via nature.com) hat es auch in Brennstoffzellen eine positive Wirkung auf den Prozess der Energiegewinnung.

Moment, was war nochmal genau eine Brennstoffzelle? Sie wandelt chemische Energie in elektrische um. Das klassischste Beispiel sind Wasserstoff und Sauerstoff, die miteinander reagieren und Platin als Katalysator. Je schneller die Reaktion abläuft, desto besser und hier kommt das Koffein ins Spiel, denn es macht der Brennstoffzelle Beine und spart so Platin ein. Denn das Edelmetall ist teuer und wird mit der Zeit in der Zelle “verbraucht”:

Wo werden Brennstoffzellen eingesetzt? Am ehesten werdet ihr sie im Alltag bei PKWs vorfinden. Theoretisch sind etliche weitere Felder, wie zum Beispiel auch Flugzeuge denkbar und auch in der Erprobung. Aber das Gewicht des mitzunehmenden Wasserstoffs setzt hier noch relativ früh Grenzen.

Eine Schicht Koffein gefällig?

Wie hilft Koffein? Es wird als Teil einer Flüssigkeit beigemischt und sorgt dafür, dass das Platin länger hält und beschleunigt die Wasser-/Sauerstoffreaktion. Dank Koffein können die Kosten für Brennstoffzellen gesenkt und die Stromausbeute gesteigert werden.

Nutzen wir also bald alle Brennstoffzellen in Geräten? Nein, wahrscheinlich werden Brennstoffzellen auch durch diese Innovation nicht plötzlich zum Allheilmittel für all unsere Energiesorgen werden. Aber in der Breite eingesetzt könnte es helfen, ihren Einsatz bei Flugzeugen oder LKWs mittelfristig zu fördern und irgendwann zum Alltag werden zu lassen.

