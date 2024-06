Ein Spiel über Magie auf Steam wird zu Unrecht unterschätzt, hat mich 17 Stunden lang gefesselt

Ikenfell ist ein Spiel, in dem wir einen Cast aus queeren Charakteren in einer Schule für Magie steuern. Wir lösen dabei ein großes Rätsel.

Ein großer Pluspunkt sind die Kämpfe. Sie sind so ähnlich aufgebaut wie in Paper Mario: Rundenbasiert, aber ihr müsst zum richtigen Zeitpunkt einen Knopf drücken. Da ich das System von Paper Mario gewöhnt war, fiel es mir leicht, die Kämpfe zu bestreiten.

Wieso handelt es sich dabei um ein ernstes Spiel? In dem rundenbasierten Rollenspiel spielen nicht nur die Liebe, sondern auch Loyalität, Freundschaft und Verlust eine wichtige Rolle. Im Fokus stehen dabei Akzeptanz und das Bewältigen von eigenen Traumata. An der wilden Mischung könnt ihr bereits erahnen: Der Titel ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Dabei klingt die Prämisse so interessant: Wir begeben uns als Maritte auf die Magie-Akademie, um unsere Schwester zu suchen, die in den Sommerferien nicht zu uns zurückgekehrt ist. Doch überall passieren seltsame Dinge und Monster treiben ihr Unwesen. Nebenbei müssen wir also auch noch das große Mysterium hinter der Schule lösen.

Kleine Indie-Perlen gibt es wie Sand am Meer. Leider geht bei dieser Flut an guten Spielen einiges unter, das mehr Beachtung verdient hätte. Ein rundenbasiertes Rollenspiel auf Steam mit magischen Schülern hat vermutlich das Problem, das es zu cozy aussieht. Doch hinter der knuddeligen Fassade verstecken sich ernste Themen.

