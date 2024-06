Wer American Pie vermisst, sollte sich einen Film auf Amazon über einen Frauen-Fightclub in der Highschool anschauen

Ich hatte richtig viel Spaß mit Bottoms. Das liegt an den Schlägereien, aber auch an den gesellschaftlichen Themen. Eine große Ausarbeitung darf man hier aber nicht erwarten. Auch die Comedy-Aspekte werden nicht jedem gefallen. Wer aber American Pie vermisst und eine modernere Version von so etwas sehen möchte, der wird seinen Spaß mit Bottoms haben. Wer sich über Generation Y lustig machen möchte, der sollte hier hereingucken: Der neue Film „Old Dads“ auf Netflix ist ideal für alle, die 30-Jährige hassen

Anders als in anderen Filmen wirkt das aber in Bottoms organisch. Bottoms versucht nie auf die Tränendrüse zu drücken oder die Stimmung ernster zu machen und das gefiel mir richtig gut. Nichts wirkt dadurch unpassend.

Die vielen Disney-Channel-Klischees werden auch am Ende auf die Spitze getrieben, wenn sich die gegnerische Highschool an den Spielern rächen wollen und es über Beleidigungen hinaus geht.

Die Klischees sind der perfekte Kontrast zu den beiden Protagonistinnen, die zwar die klassischen Loser sind, aber beim Zuschauen als die einzigen Normalen dargestellt werden. Die albernen Situationen gehen so weit, dass ich mich auch teilweise an sowas wie Scary Movie erinnert habe.

Bottoms ist eine Satire über Highschool-Klischees. Die Welt in Bottoms ist absolut überzogen. Die vielen Schüler wirken wie Blaupausen aus der Klischee-Kiste und vor allem die Footballer und der heilige Quarterback sind ein absurdes Highlight. Der Star-Spieler der Schule wird hierbei fast schon gottgleich verehrt und in der Mensa sitzt er wie Jesus mit seinen Jüngern.

Nerdkultur: House of the Dragon Staffel 2, Folge 1: Analyse

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to