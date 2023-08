Wrestling-Legende John Cena wird in einer neuen Action-Komödie zum knallharten Bodyguard

In der kommenden Action-Komödie „Freelance“ wird Wrestling-Legende John Cena als Ex-Soldat zu sehen sein, der den Auftrag bekommt, eine Journalistin zu beschützen.

John Cena ist nicht nur als Profi-Wrestler und durch die zahlreichen Memes im Internet bekannt geworden. Auch als Schauspieler machte er sich in Hollywood bereits einen Namen und spielte schon in Komödien wie Dating Queen mit oder zeigte in The Suicide Squad als DC-Antiheld Peacemaker seine knallharte Seite.

Mehr Infos zu John Cena findet ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot.

Bald wird er erneut als Action-Star in dem Film Freelance auf der großen Leinwand zu sehen sein. Ein erster Trailer liefert einen Einblick, was die Kinozuschauer erwarten wird:

Worum gehts in Freelance? Ein ehemaliger Special-Operations-Soldat befindet sich im Ruhestand und führt ein beschauliches Dasein als Familienvater – jedoch vermisst er die Action seines alten Lebens.

Eines Tages erhält er jedoch ein besonderes Angebot: Er soll gegen eine ausgezeichnete Bezahlung die renommierte Journalistin Claire Wellington auf ihrer Reise begleiten und als Bodyguard beschützen.

Denn Claire Wellington soll ein Interview mit einem bekannten südamerikanischen Diktator führen. Jedoch wird das Interview von einem militärischen Coup unterbrochen und der Ex-Soldat flieht mit der Journalistin in den Dschungel.

Hinter dem Filmprojekt steckt Filmregisseur Pierre More, den man vor allem für 96 Hours ,einen Action-Thriller mit Liam Neeson kennt.

Wann hat Freelance den Kinostart? Die Action-Komödie wird am 05. Oktober 2023 in den Kinos starten. Neben John Cena gehören Alison Brie (GLOW), Alice Eve (Star Trek Into Darkness), Marton Csokas (Into the Badlands), Juan Pablo Raba (Narcos) und Christian Slater (Interview mit einem Vampir) zum Cast des Films

Ein anderer Action-Held kehrt aus dem Ruhestand zurück, um Rache zu nehmen. Doch eigentlich passte der Schauspieler dabei nicht auf das Alter der Rolle:

Keanu Reeves passte eigentlich nicht in die Rolle von John Wick – „Offensichtlich bist du nicht 75“