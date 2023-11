Holt euch jetzt kostenlos eines der besten Fighting-Games auf Steam, Xbox – Behaltet es für immer

Wer schon immer ein gutes Fighting-Game zocken wollte, aber nicht das Geld dafür ausgeben möchte, hat jetzt die Chance auf einen Klassiker des Genres für Xbox, PC und Steam und das völlig kostenlos.

Was ist das für ein Fighting-Game? Es handelt sich dabei um das Kampfspiel „Killer Instinct“, das 2013 auf Xbox One erschienen ist. Das Spiel hat nun 10 Jahre auf dem Buckel und passend zum abgeschlossenen Jahrzehnt, haben die Entwickler „Iron Galaxy Studios“ einen kompletten Neuanstrich gewagt.

Über einen langen Zeitraum hat das Team Meinungen und Verbesserungsvorschläge der Community gesammelt und diese jetzt mit einem großen Update auf das Spiel gepackt. Dabei handelt es sich um Anpassungen von Kämpfer und sogar eine bessere Grafik für die Next Gen.

Damit aber nicht nur die bezahlenden Fans davon profitieren können, wird das Grundspiel jetzt noch kostenlos angeboten, für jeden, der Interesse daran hat, sich vermöbeln zu lassen.

Killer Instinct ist der kleine Bruder von Mortal Kombat

Wie bekomme ich Killer Instinct? Das Kampfspiel kann nur auf PC, Xbox und Steam gezockt werden. Um euch also das Spiel zu sichern, müsst ihr im Online-Shop der jeweiligen Plattform das Spiel suchen. Wir listen euch alle Produktseiten auf:

Habt ihr euch das Spiel in eurer Bibliotheken gesichert, könnt ihr es jederzeit starten. Killer Instinct ist hierbei nicht eine temporäre kostenlose Version, sondern ihr bekommt die Vollversion des Spiels und das für immer.

Es gibt auch eine Anniversary-Edition für 29,99 €, die euch alle Kämpfer freischaltet, sowie viele kosmetische Inhalte verleiht, die ihr euren Charakteren anziehen könnt. Diese Edition ist jedoch nicht notwendig, wenn ihr das Kampfspiel zocken möchtet.

Solltet ihr Killer Instinct auf Disc besitzen, erhaltet ihr beim Einlegen der Disc automatisch das Update, zudem erhalten alle Spieler, die schon vor dem Jubiläum Geld ins Spiel investiert haben, automatisch die Anniversary-Edition gratis dazu.

Für wenn ist das Spiel? Zuerst solltet ihr euch das Spiel definitiv in eurer Sammlung sichern. Kostenlos ist kostenlos und man weiß ja nie, wann man Lust auf ein Kampfspiel bekommt. Killer Instinct ist jedoch für alle die gerne in die Zeit von Mortal Kombat 9 reisen wollen, denn die Grafik und vor allem das Design erinnern stark an die alten Zeiten.

Obendrauf ist Killer Instinct nicht so brutal wie Mortal Kombat. Es spritzt ab und an mal Blut, doch es werden keine Eingeweide herausgerissen oder Rücken gebrochen. Killer Instinct befindet sich also in der Mitte zwischen Street Fighter und Mortal Kombat und besitzt mit seinem Design einen eigenen Charme, den man probiert haben sollte.

