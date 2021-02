In Pokémon GO gibt es eine neue Spezialforschung rund um den Rocket-Boss Giovanni. Wir zeigen euch alle Schritte und verraten euch, wie ihr sie löst.

Was ist das für eine Spezialforschung? Passend zum Raid-Tag in Pokémon GO ist auch der Rocket-Boss Giovanni zurückgekehrt. Um ihn zu besiegen, müsst ihr vorher die Spezialforschung “Höhenflug” abschließen.

In der Forschung geht es um Kämpfe gegen Rocket-Rüpel und in Raids. Während der Spezialforschung könnt ihr euch dann ein Super-Rocket-Radar verdienen, welches euch die Begegnung mit Giovanni beschert.

Alle Schritte zu Höhenflug in Pokémon GO

So sieht die Questreihe aus: Insgesamt gibt es 6 Stufen mit jeweils 3 Aufgaben. Nach Abschluss einer Stufe gibt es immer eine Reihe von Belohnungen.

Nun gibt es den Überblick über alle einzelnen Schritte, die bei der Spezialforschung auf euch warten.

Höhenflug 1/6:

Aufgabe Belohnung Gewinne 1 Raid 15 Pokébälle Besiege 3 Team GO Rocket Rüpel 3 Hypertränke Fange ein Crypto-Pokémon 3 Beleber

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr für den Abschluss 10 Sananabeeren, 10 Nanabbeeren, 10 Himmihbeeren.

Höhenflug 2/6:

Aufgabe Belohnung Fange 5 Crypto-Pokémon Ein Sonnenstein Lande 3 gute Curveballwürfe in Folge 15 Superbälle Fange 10 Flug-Pokémon Begegnung mit Dodu

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr für den Abschluss 1500 EP, 500 Sternenstaub und 10 Mega-Energie für Tauboss.

Höhenflug 3/6:

Aufgabe Belohnung Erlöse 5 Crypto-Pokémon 30 Mega-Energie für Tauboss Besiege 5 Team GO Rocket Rüpel 30 Mega-Energie für Tauboss Verdiene 3 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel 30 Mega-Energie für Tauboss

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr für den Abschluss 2000 EP, ein Rocket-Radar und eine Begegnung mit Tauboss.

Höhenflug 4/6:

Aufgabe Belohnung Besiege Rocket-Boss Arlo 1250 EP Besiege Rocket-Boss Cliff 1250 EP Besiege Rocket-Boss Sierra 1250 EP

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr für den Abschluss 2500 EP, 1000 Sternenstaub, ein Super-Rocket-Radar für Giovanni.

So klappt die Aufgabe: Das Besiegen der Rocket-Bosse ist teilweise recht knifflig. Wir helfen euch hier mit Konter-Guides:

Höhenflug 5/6:

Aufgabe Belohnung Finde Giovanni 5 Top-Tränke Kämpfe gegen Giovanni 20 Hyperbälle Besiege Giovanni 5 Top-Beleber

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr für den Abschluss 3000 EP, eine Lade-TM, eine Sofort-TM.

So klappt die Aufgabe: Hier müsst ihr also gegen Giovanni kämpfen und siegen. Dafür benötigt ihr starke Pokémon, die ihr effektiv sind. Wir zeigen die besten Monster gegen Giovanni in unserem Konter-Guide:

Pokémon GO: Giovanni besiegen – Beste Konter gegen den Rocket-Boss

Höhenflug 6/6:

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2000 EP Bereits erledigt 2000 EP Bereits erledigt 2000 EP

Stufenbelohnung: Erledigt ihr alle Aufgaben, erhaltet ihr für den Abschluss 2 goldene Himmihbeeren, 2 silberne Sananabeeren, einen Raid-Pass.

Die Stufe 6/6 ist bereits automatisch erledigt. Hier könnt ihr also nur Belohnungen abholen.

Was bringt Giovanni dann? Wenn ihr gegen Giovanni kämpft, nutzt der Rocket-Boss bis zum 1. März ein Crypto-Mewtu und danach dann ein Crypto-Arktos gegen euch. Dieses Pokémon könnt ihr dann nach einem Sieg auch fangen.

Wir empfehlen euch, dass ihr Crypto-Mewtu beziehungsweise -Arktos dann nicht erlöst, sondern in der Crypto-Form lasst. Dort ist es deutlich stärker, selbst wenn die erlöste Form bessere IV haben kann.

Ihr müsst noch mehr Spezialforschungen lösen? Aktuell gibt es noch eine Spezialforschung rund um Shiny Mew. Dafür müsst ihr allerdings Teilnehmer der Kanto-Tour gewesen sein. Wir zeigen euch alle Schritte dafür hier:

Pokémon GO: Guide zu „Alle in einem … Nr. 151“ – So gibt’s Shiny Mew