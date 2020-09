Die neue Bonus-Woche in GTA 5 Online versorgt euch wieder mit einigen Vergünstigungen und viel Geld. Wir zeigen euch, warum sich eine Investition in ein Bunker-Unternehmen jetzt gerade noch mehr lohnt.

Warum gibt es mehr Geld? In GTA Online ist eine neue Bonus-Woche gestartet. Für euch bedeutet das, dass es nun in verschiedenen Ingame-Aktivitäten doppelt so viel Geld und RP zu verdienen gibt.

Warum sich Bunker-Investitionen jetzt richtig lohnen

Darum lohnt es sich jetzt: In dieser Woche habt ihr mehrere Rabatte und Vorteile, die den Bunker betreffen:

Kauf eines Bunkers: 40% günstiger

Bunker-Verbesserungen: 30% günstiger

Bunker-Verkaufsmissionen: doppelte Belohnung

Für alle, die noch keinen Bunker besitzen, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um sich einen zu kaufen. Wollt ihr ihn zusätzlich gleich upgraden, könnt ihr das in dieser Woche ebenfalls günstiger.

GTA 5 Online: Gunrunning-DLC – Alle Bunker und Fahrzeuge

Für alle Bunker-Besitzer lohnt sich diese Woche sowieso, da ihr eure Waren für den doppelten Preis verkaufen könnt. Deckt euch also mit Vorräten ein, macht es euch bequem und verkauft eure Waren, sobald diese fertig sind.

Mit einem gefüllten Bunker verdient ihr beim Verkauf mehr als 1 Million GTA-Dollar. Mit der doppelten Belohnung kommt ihr so gleich auf mindestens 2 Millionen.

An eurem Spiel-Laptop könnt ihr gleich sehen, ob sich ein Verkauf schon lohnt

Warum lohnt sich das Spiel jetzt noch?

Das Podiums-Auto hat gewechselt: Neben neuen Geld-Boni wechselte auch der Wagen, der sich auf dem Podium des Casinos im Kreis dreht. Da findet ihr jetzt den schnellen Rennwagen aus dem Sommer-DLC: Declasse RD1.

Falls ihr diesen bekommen wollt, gibt es angeblich einen Trick, um sicher das Podiums-Auto in GTA Online zu erhalten.

Den RD1 gibt es jetzt am Glücksrad zu gewinnen

Aktuelle Rabatte in GTA Online

Wo könnt ihr jetzt sparen? Damit ihr euer verdientes Geld gleich investieren könnt, bietet die Bonus-Woche noch Rabatte auf verschiedene Fahrzeuge. Diese gibt es jetzt günstiger:

Titan (40%)

Ocelot Stromberg (30%)

Rocket Voltic (40%)

Declasse Infernus (40%)

Ocelot Swinger (50%)

Karin 190z (50%)

Lampadati Viseris (50%)

Annis Savestra (50%)

Rapid GT Classic (50%)

Pegassi Torero (50%)

Pegassi Infernus Classic (50%)

Declasse Mamba (50%)

Stirling GT (50%)

Truffade Z-Type (50%)

Den Infernus Classic gibt es jetzt zum halben Preis

Wenn ihr also schnell Geld mit eurem Bunker verdienen wollt oder ein Fahrzeug ins Visier genommen habt, das gerade rabattiert ist, solltet ihr unbedingt diese Woche in GTA Online vorbeischauen. Sollte das Geld trotzdem noch nicht für eure nächste Investition reichen, seht ihr hier noch weitere Wege, um schneller Geld in GTA Online zu verdienen.